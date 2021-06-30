منظمة حقوقية: ميليشيات أنقرة تقطع نصف أشجار غابة بريف عفرين

وثقت منظمة حقوقية كوردية، استنزاف وقطع ميليشيات المعارضة الموالية لتركيا، نصف مساحة غابة في ناحية شران بريف عفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

منصة آرمانج للمجتمع المدني قالت اليوم الأربعاء في بيان : «قام عناصر فصيل السلطان مراد بقطع نسبة 40 % من غابات قرية كفروم / ناحية شران، الحراجية ( صنوبر، سرو، بلوط، صفصاف، تين، جوز) بغية تحويلها إلى حطب وبيعها في السوق المحلية بعفرين ومناطق المعارضة السورية الأخرى دون أي رادع أو مساءلة من أحد».

ونقلت المنصة عن شهود عيان من القرية، أن الأشجار الحراجية كانت تزيد عن ستين ألف شجرة، وقد بلغت نسبة قطع الأشجار الحراجية أكثر من 95 % ومازالت جارية، مشيرة إلى أن الغابة تحولت إلى «منطقة جرداء قاحلة».

وبينت المنصة، أن ميليشيات المعارضة بأعمالها هذه تعمل على «تغيير وجه منطقة عفرين ديموغرافيا وبيئياً»، لافتة إلى أن غابات منطقة عفرين تشكل رئة المنطقة البيئية وأكبر مصادر الصنوبر الغالي الثمن والفطر والحيوانات والنباتات البرية.

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