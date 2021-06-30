نائب: محافظ بغداد لم ينفذ سوى 30% من الموازنة

أكد النائب كاظم الشمري، أمس الثلاثاء، عزمه على استضافة محافظ بغداد في البرلمان على خلفية خروقات قانونية ودستورية، فيما أشار إلى أن المحافظ لم ينفذ سوى 30% من موازنة 2021.

وقال الشمري في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، “في الوقت الذي يشهد فيه الشارع العراقي عموما والبغدادي بشكل خاص غلياناً جماهيرياً بسبب تردي الخدمات والبنى التحتية، نرى بعض المسؤولين وعلى رأسهم محافظ بغداد المرشح عن الدائرة الانتخابية (17) منشغلاً بحملته الانتخابية ومتجاهلاً مطالب الجماهير وما تعانيه من نقص في الخدمات والبنى التحتية ومن ضمنها الطاقة الكهربائية التي أصبحت حلم كل عراقي وعراقية”. وأضاف أن “تركيز محافظ بغداد على منطقته الانتخابية قد أدى الى تأخير اقرار موازنة 2021 وعدم تنفيذ ومتابعة موازنات 2019-2020 حيث لم ينفذ منها إلا 30% وهذا بحد ذاته يعد إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة”. وتابع، “فهل يعقل أن محافظة بغداد ذات الأربعة ملايين نسمة (أي ما يعادل سكان ثلاث محافظات) بلا موازنة حتى اللحظة؟”. وبين الشمري، “لذا وأمام مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية نرى من الواجب أن نتصدى لهذا الخرق القانوني والدستوري من قبل محافظ بغداد الذي فضل مصالحه الشخصية على مصلحة محافظة بغداد وسكانها الاربعة ملايين نسمة”.

وأكد الشمري، “مطالبته باستضافة المحافظ داخل قبة البرلمان وفي حال عدم القناعة بأجوبته سيطلب المجلس من رئيس الوزراء إعفاء المحافظ من مهامه حتى يتفرغ لحملته الانتخابية”.

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