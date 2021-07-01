أربيل .. حفل نشر وتوقيع كتاب “آيات آبو” لـ محمد سليم جوروكايا

في مراسيم خاصة بحضور عدد كبير من السياسيين والكتاب والصحفيين والاكاديميين وشخصيات أدبية وفنية ، جرى مساء امس الأربعاء ، على قاعة فندق كريستال في العاصمة أربيل ، حفل توقيع ونشر الطبعة الكوردية “اللهجة السورانية” من كتاب “آيات آبو” للكاتب والسياسي من شمال كوردستان محمد سليم جوروكايا .

المراسيم نظمته “مؤسسة باس الإعلامية” ، تضمن تسليط الضوء من قبل الكاتب على أسباب وقصة كتابته لهذا الكتاب ، كما أجاب على أسئلة الحاضرين بخصوص الكتاب ومناقشة بعض ماورد فيه.

الكتاب من مطبوعات مؤسسة انسكلوبيديا الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

مؤلف الكتاب الكاتب والسياسي محمد سليم جوروكايا ، من مواليد مدينة جوليك بشمال كوردستان عام 1954 ، وهو من عائلة وطنية مناضلة ، شارك في العديد من النشاطات والفعاليات السياسية خلال أعوام 1975 ــ 1980 ، اُعتقل من قبل قوات الامن التركية عام 1980 ودخل السجن محكوماً بـ 11 عاماً ، واُطلق سراحه عام 1991 ليبدأ العمل الصحفي ، قبل ان يضطر نتيجة الضغوط والمضايقات الأمنية له لترك شمال كوردستان والهجرة الى المانيا ، ومن هناك الى البقاع اللبناني ليلتحق بصفوف حزب العمال الكوردستاني PKK ، لكنه ولانتقاده أفكار ومواقف الحزب وزعيمه عبدالله اوجلان (آبو) تعرض هناك للكثير من القمع والتعذيب ، قبل ان يتمكن من الفرار بصعوبة من البقاع والعودة الى المانيا.

طُبع لجوروكايا حتى الآن 10 كتب في مجالات الادب والسياسة والشعر والبحوث ، ترجم اغلبها الى اللغات الألمانية والتركية والفرنسية والإنكليزية.

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