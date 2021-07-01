أهالي خانقين يعلنون اعتصاماً مفتوحاً لهذه الأسباب

أكد مصدر أمني مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات تنوي استهداف طائرات شحن تابعة للقوات الأمريكية في العراق، بالإضافة الى استهداف طائرات الهليكوبتر.

وأوضح المصدر ، إن «الميليشيات تمتلك نوعين من الأسلحة المضادة للطائرات وهي (ستريلا) و(ستينغر)، ويعد سلاح (ستينغر) الأكثر فاعلية، ومن يمتلك هذا السلاح هم ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء».

مبيناً بأن «تلك الهجمات يتوقع أن تستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة فكتوريا في العاصمة بغداد».

وكان الخبير الأمني سرمد البياتي قد أكد، أمس الثلاثاء، أن تهديد الفصائل المسلحة باستهداف الطائرات الأمريكية في الأجواء العراقية قد يتحقق ولكن ليس بإسقاط المقاتلات الأمريكية، معتبراً أن هذا الشيء شبه مستحيل، مشيرأً إلى أن تلك الفصائل قد تتمكن من استهداف طائرات الهليكوبتر لكونها تطير على مستويات منخفضة ما يرفع احتمالية إصابتها.

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