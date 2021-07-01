العراق على موعد لاستقبال «أكبر رحلة» للحج المسيحي في أور

ذي قار: نجلاء الخالدي

تستعدّ مدينة أور الأثرية في ذي قار لاستقبال أكبر رحلة للحج تضمّ 13 ألف حاج مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي إبراهيم وأداء الصلاة الإبراهيمية قريباً، بينما ستبدأ 10 بعثات عملها التنقيبي في مدن أور وأريدو ولارسا ومملكة لكش الأثرية بالمحافظة.

وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق: إنَّ “رئيس مؤسسة السياحة والحج المسيحي ريمو كبافاريني اتفق مع وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته الفاتيكان مؤخراً على تنظيم هذه الرحلات”.

وأضاف أنَّ “هذه الرحلة تعدّ أكبر رحلة حج مسيحي في التاريخ لمنطقة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، إذ تضمّ 13 ألف حاج، وستمهِّد لرحلات حجيج مسيحي منتظمة شهرياً”.

وأشار عبد الرزاق إلى “اتخاذ الحكومة المحلية بالتنسيق مع مفتشية الآثار والحكومة خطوات مهمَّة لتأهيل مدينة أور استعداداً لهذه الرحلة والرحلات التي تليها، تضمَّنت البدء بمشاريع تطوير الطرق المؤدّية إلى المناطق الأثرية المحيطة، بينما يتمّ التخطيط لإنشاء مرافق خدمية بينها دور فندقية ومولات ومتنزهات”.

ونوَّه بأنَّ “هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في إنعاش واقع السياحة في المحافظة التي تضمّ أكبر المواقع الأثرية في العالم”.

وفي سياق ذي صلة، لفت عبد الرزاق إلى أنَّ “10 بعثات تنقيب اميركية وفرنسية وألمانية وروسية وسلوفاكية، إلى جانب البعثة الإيطالية العاملة الآن، جرى الاتفاق معها على إجراء عمليات تنقيب في مدينتي تل زرغل ولارسا الأثريتين”.

وأوضح أنَّ البعثات أجرت كشوفات على المواقع المذكورة، ومن المؤمَّل أنْ يبدأ عملها في شهر تشرين الأول المقبل ويستمرّ ثلاثة أشهر، بينما ستبدأ بعثتان أميركية وألمانية عملهما خلال المدَّة المقبلة في موقع تل الهباء (مملكة لكش)، فضلاً عن البعثة الفرنسية المتخصصة بالتنقيب التي ستبدأ أعمالها أيضاً في مدينة كرسو الأثرية.

ويذكر ان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم قد اعلن في وقت سابق أثناء زيارته المحافظة خلال أيار الماضي أنَّ من ضمن أولويات الوزارة تطوير الواقع السياحي في مدينة أور والأهوار، عن طريق تنفيذ مشاريع قصيرة المدى توفر الاحتياجات الأساسية للسائح كالاستراحات والأكشاك والمرافق الخدمية والصحية، لتتسنى الفرصة لمحاولة استقدام الأفواج السياحية، لا سيما بعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الاول الى العراق والتي شملت مدينة اور الاثرية في محافظ ذي قار.

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