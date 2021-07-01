الكهرباء تطالب بالديون والنفط تزيد كميات الكاز للمولدات

بغداد: طارق الاعرجي

طالبت وزارة الكهرباء الدوائر المستثناة من القطع عبر خطوط الطوارئ بدفع الديون التي بذمَّتها البالغة 3 ترليونات دينار، في وقت قرَّرت فيه وزارة النفط زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز.

وازداد ملف الكهرباء تعقيداً في ظلِّ قطع التجهيز من قبل الجانب الإيراني عبر خطي ديالى ـ ميرساد وخانقين ـ سربيل لأسباب مجهولة، مع الاستهدافات المتكرِّرة التي حصلت لأبراج النقل والتوزيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة تتحرَّك حالياً لاستحصال الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية بعد أنْ تجاوزت 3 ترليونات دينار، خصوصاً الدوائر المستثناة من القطع كدوائر الصرف الصحي والمستشفيات”.

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