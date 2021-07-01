المرأة التي تحب زوجها ! شذرات من قصائد الحب لنزار قباني * د. رضا العطار

المرأة التي تحب، كيف تخاطب زوجها عندما يغضب !

إغضب كما تشاء

واجرح احاسيسي كما تشاء

حطًم اواني الزهر والمرايا

هدًد بحب إمرأة سوايا

فكل ما تفعله سواء

فأنت كالاطفال يا حبيبي

نحبًهم مهما لنا أساؤوا

إغضبْ !

فانت رائع حقا متى تثور

فلولا الموجُ ما تكونت بحور

كن عاصفا . . كن ممطرا

فان قلبي دائما غفور

إغضبْ !

فلن اجيب بالتحدي

فانت طفل عابث

يملؤه الغرور

وكيف من صغارها

تنتقم الطيور ؟

إذهب اذا يوما مللتَ مني

واتهم الاقدار واتًهمني

اما انا فانًي

سأكتفي بدمعتي وحزني

فالصمتُ كبرياءُ

والحزن كبرياءُ

إذهب اذا اتعبك البقاء

فالارضُ فيها العطر والنساء

وعندما تريد ان تراني

وعندما تحتاج كالطفل الى حناني

فعد الى قلبي متى تشاء

فانت في حياتي الهواء

وانت عندي الارض والسماء

اغضب كما تشاء

واذهب . . متى تشاء

لابد ان تعود ذات يوم

وقد عرفتَ ما هو الوفاء

وفي القصيدة التالية تقول :

متى ستعرفُ كم اهواكَ يا رجلا

ابيع من اجلك الدنيا وما فيها

يا من تحديتُ في حبي لك مدنا

بحالها، وسأمضي في تحديها

لو تطلبُ البحرَ . . في عينيكَ اسكبه

او تطلبُ الشمس . . في كفيك ارميها

انا احبكَ . . فوق الغيم اكتبها

وللعصافير والاشجار احكيها

انا احبك فوق الماء انقشها

وللعناقيد . . والاقداح . . اسقيها

أنا احبكَ ، يا سيفا اسال دمعي

يا قصة لست ادري ما اسميها

أنا احبكَ حاول ان تساعدني

فإن من بدأ المآساة ينهيها

وان من فتح الابواب يغلقها

وان من اشعل النيران يطفيها

يا من يدخن في صمت ويتركني

في البحر . . ارفع مرساتي والقيها

ألا تراني ببحر الحب غارقة

والموج يمضغ آمالي ويرميها

إنزل قليلا عن الاهداب . . يا رجلا

ما زال يقتل احلامي ويحييها

كفاك تلعب دور العاشقين معي

وتنتقي كلمات لستَ تعنيها

كم اخترعت مكاتيبا سترسلها

واسعدتني ورودُ سوف تهديها

وكم ذهبتُ لوعدِ لا وجود له

وكم حلمتُ باثواب سأشتريها

وكم تمنيتُ لو للرقص تطلبني

وحيرتي ذراعي اين القيها

إرجع اليً فإن الارض واقفة

كأنما الارض فرًت من ثوانيها

إرجع . . فبعدك لا عقد اعلقه

ولا لمست عطوري في اوانيها

لمن جمالي ؟ لمن شال الحرير ؟ لمن؟

ضفائري منذ اعوام اربيها؟

إرجع كما انتَ صحوا كنتَ ام مطرا

فما حياتي أنا . . إن لم تكن فيها

* مقتبس من ديوان الشاعر نزار قباني، م 1 ص 719 ، 520

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