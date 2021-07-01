النوري : من اولويات شراكتنا مع منظمة الاغذية والزراعة …

دعم سبل العيش للعائدين الى مناطقهم

شارك وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري حفل مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين الى المناطق الريفية و شبه الحضرية في قضاء الحمدانية و ناحيتي بعشيقة و برطلة بمحافظة نينوى بتمويل من الاتحاد الأوروبي .

وقال السيد الوكيل ان ” الوزارة تثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق لمساعدة العوائل العائدة من خلال مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين إلى مناطقهم المحررة في محافظة نينوى ، متمنيا أن تساعد هذه الخطوة العوائل التي ارهقتها سنوات النزوح وتساهم في رفع مستوى معيشتهم واعالتهم في هذه الظروف الصعبة ، ‏و لاسيما وأن وزارة الهجرة تتمتع بشراكة قوية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من خلال عملها المشترك “.

وعبر النوري عن خالص شكره وتقديره على جميع الجهود المبذولة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لشريحة مهمة من شعبنا العراقي شريحة واجهت ظروفاً قاسية أجبرتها على مغادرة مناطقها والعيش في مخيمات النزوح لسنوات عدة و لكن بفضل الله أولا، وعزم الأبطال من قواتنا الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها تحقق النصر على العدو الداعشي وتم تحرير المناطق وعودة أغلب العوائل إلى مناطقها الأصلية بعد تثبيت دعائم الاستقرار في المناطق المحررة “.

هذا و تضمن الحفل فعالية عرض نشاطات انمائية مميزة والتي تنفذ لدعم مربي المواشي ومنتجي الحليب ومصنعيه ، فضلا عن توزيع معدات الحليب وتدشين توزيع المولاس (دبس السكر) وتوزيع ألف طن من المولاس بين (٤,٠٠٠) مزارع من العائدين لتحسين التغذية الحيوانية ، من خلال مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العائدين الى مناطقهم الريفية وشبه الحضرية .

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