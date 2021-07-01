تفكيك المفكك ..العراق اليوم وغدا .

فلاح المشعل

امريكا انتزعت السلطة من السنّة وسلمتها للشيعة والمكونات التي رحبت بالاحتلال الامريكي، ايران رحبت واستثمرت سقوط نظام صدام الذي كان يشكل مصدا مرعبا أمام تطلعاتها التوسعية وفق مبدأ تصدير الثورة، تقاطعت امريكا مع ايران في مشروع النووي الاستراتيجي ، ايران ماعادت ترغب بالتواجد الامريكي في العراق ،نصف الاحزاب الشيعية تقريبا توالي ايران وتقف معها بهذا الموقف، الاحزاب والمكونات العراقية الأخرى تقف ضد هذا التوجه ولاتمانع من بقاء الامريكان خشية من تعاظم التواجد والنفوذ الايراني الذي سينهي دورها وفاعليتها بالمشهد العراقي، ويحرمها من امتيازات السلطة وحصصها الدسمة من الكعكة العراقية .

الحكومة العراقية مواقفها زئبقية تعتمد المراوغة والموقف المزدوج لأنها عاجزة عن حسم موقفها فتذهب بمناورات تأكل من جرف الدولة الهامشي المتبقي، والمفارقة أن الطبقة السياسية بأغلبيتها تشارك بموقف ودور في الدولة وآخر في اللادولة بوقت واحد بهدف حماية مصالحها وبقائها في منطقة رمادية .

انتفاضة وتيار تشرين الشعبية وحدها تميزت بموقف رافض للتواجد الامريكي والايراني رغم عدم امتلاكها لغطاء حماية من الحكومة واحزابها، بل العكس دفعت الثمن دماء غالية وأرواح نقية وشريفة جراء موقفها المنتفض ضد الحكومة وأحزابها الفاسدة ووضعت مصلحة العراق في مركز خطابها العفوي .

صراع ايراني _امريكي وانقسامات في الداخل العراقي بين النظراء السياسيين، صراع وتجاذبات تغلب فيه الطائفية على الرؤية السياسية مع تغييب تام لمصالح العراق الاستراتيجية وغياب فلسفة الدولة وتوجهاتها، العقل السياسي الشيعي مازال يفكر بذهنية المعارضة والخوف من المستقبل الذي يهدد وجوده في سلطة كرسها للفساد وخدمة مصالحه الشخصية والحزبية، اقليم كردستان مهدد بالتفكك وضغط دول الجوار فيجتهد على الصعيدين الداخلي والدولي لحماية تجربته في إدارة اقليم كردستان والبقاء متحررا من الهيمنة المركزية الساحقة لوجوده وحقوقه في إدارة مستقلة، المكون السياسي السني تشرذم بين تابعيات عديدة الولاء مع معارضة يستبطنها الشارع لاتقل غضبا عن الشارع الشيعي المبتلى بالحرمان والفقر والأزمات الزاحفة اليه بلا هوادة .

العراق في اللحظة السياسية الراهنة يقف خارج إرادته الوطنية المصادرة من قبل امريكا وايران، وفي ظل هذا الانقسام تشكلت المظلة للتدخلات السياسية من دول الجوار فانسابت اجنداتها واراداتها للداخل العراقي، جاء التدخل العسكري التركي، والتدخل الكردي المعارض لتركيا والمدعوم محليا، وتحولت البلاد الى بورصة الاعلام والنفط وشراء المواقف والمناصب والادوار في تراجيكوميديا لم يشهدها العراق حتى في عهد المماليك والساسانيين للعراق .

كيف يمكن إنقاذ العراق مما هو فيه من تهالك وانقسامات وانهيارات وسقوط وضياع بات قاب قوسين أم أدنى ؟

من الصعب بمكان أن يأتي الحل من الداخل العراقي في الاوضاع الحالية، والسبب تقاطع الارادات والمصالح التي وضعت البلاد على حافة التصادم ولأكثر من مرة ، وإذا شاءت القوى الخارجية المتحكمة بالداخل العراقي على حسم الأمور داخليا ، فأن العراق سيكون على موعد مع كارثة كبرى تتفوق على ماحدث من جرائم وكوارث .

اعتقد أن المخرج لإنهاء القضية العراقية بأزماتها المتزايدة ووفق قواعد الحل السلمي يأتي بتدويلها واشراف الأمم المتحدة على انسحاب جميع انواع الاحتلالات العسكرية والسياسية، ازاحة الطبقة السياسية والحكومة عن السلطة ووضع البلاد تحت اشراف دولي ونزع جميع أنواع العنف والاستبداد والسلاح المنفلت، واقامة حكومة تكنوقراط انتقالية تمهد لانتخابات نزيهة ومستقلة في ضوء دستور جديد يؤكد قواعد المواطنة والدولة المدنية التي تؤمن العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين بلا تمييز .

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