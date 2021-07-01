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عالية نصيف تطالب برفع الغبن عن بغداد وزيادة حصتها من الكهرباء

حذرت النائبة عالية نصيف من غياب العدالة في توزيع الكهرباء بين المحافظات، مطالبة الحكومة بإنصاف أهالي بغداد ورفع الغبن عنهم وزيادة حصتهم من الكهرباء.

وقالت في بيان اليوم:” ان هناك غبن كبير في توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات، فالعاصمة بغداد التي هي الأكثر من ناحية الكثافة السكانية تحصل على الحصة الأقل، وهذا الغبن تسبب في غليان الشارع البغدادي وهناك تحضيرات لمظاهرات حاشدة بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع “. 

وأضافت نصيف :” ان الخلل يكمن في توزيع الحصص، وبالتالي يجب ان تحصل العاصمة على حصة تعادل أربع محافظات نظراً لحجمها ولكثافتها السكانية، وإذا كانت المسألة مبنية على مجاملة المحافظات التي لاتسكت عن حقها فأهالي بغداد أيضاً لايسكتون عن المطالبة بحقهم “.

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