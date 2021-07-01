لابورتا يرد على انتهاء عقد ميسي بكلمة واحدة

وينتهي عقد ميسي رسميًا مع برشلونة بحلول منتصف الليل، اليوم الأربعاء، دون وجود أي شيء واضح بشأن بقاءه أو رحيله.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد توجهت العديد من وسائل الإعلام إلى مقر نادي برشلونة، في انتظار خروج أي من المسؤولين للحديث عن مستقبل ميسي.

وعند خروج لابورتا، وجد سيلا من الأسئلة حول مستقبل ميسي، فرد بكلمة واحدة “اهدأوا”، وحث الحاضرين على التحلي بالصبر.

وأضافت الصحيفة، أنه لا يوجد خوف في كامب نو، بشأن مستقبل ميسي، وهناك ثقة بأن البرغوث الأرجنتيني لا ينوي ترك الفريق.

وارتبط اسم ميسي في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر سيتي وكذلك باريس سان جيرمان، إلا أن تلك الأنباء قد انقطعت مؤخرًا، وهو ما يعطي بصيصا من الأمل لبرشلونة.

ويستهدف برشلونة تجديد تعاقد ميسي لمدة موسمين، وفي حالة حدوث ذلك، فمن المتوقع أن يكون العقد الأخير للبرغوث مع البلوجرانا، قبل الرحيل للعب في أمريكا.

جدير بالذكر أن ميسي يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده لخوض بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.