لا مكان للزراعة فيها.. بغداد خسرت 50% من بساتينها في الأعوام الماضية

بغداد/ رامي الصالحي

على عكس عواصم العالم التي لم تتخل عن جذورها، بدأت بغداد خلال السنوات الماضية بنزع عباءة “الزراعة”، حيث تخلت العاصمة عن زراعة الأراضي وتحويل المساحات الخضراء إلى ابنية كونكريتية، مما قد يشكل تحولاً كبيراً في اقتصادها المستقبلي.

ووصفت وزارة الزراعة، الشهر الماضي، العاصمة بغداد بانها باتت غير ملائمة للسكن خصوصا في جانب الرصافة، بسبب تراجع المساحات الخضراء.

بغداد فقدت إقليمها الزراعي

وتقول عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة ندى شاكر جودت، إن “العاصمة بغداد فقدت اقليمها الزراعي بسبب تجريف هذه الاراضي وانشاء مجمعات سكنية بدلها”.

وتشير جودت، في حديث لـ (المدى)، إلى أن “الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية بدأت تتعرض إلى إزاحة (تصحر)، حيث شهدت الأعوام التي مضت خصوصا بعد عام 2003 زيادة بنسب البناء على الأراضي الزراعية في عموم مدن ومناطق العاصمة”.

وحملت جودت في ذات الوقت وزارة الزراعة “مسؤولية ما يحدث في بغداد كونها غير قادرة وعلى مدار سنوات عديدة في حماية أراضيها الزراعية”. وبشأن أهمية الزراعة، تحدثت قائلة إن “قطاع الزراعة يعتبر اهم حتى من قطاع النفط كون السنوات المقبلة سينتهي الاعتماد على النفط وبالتالي فان الزراعة قائمة لسنوات لا يمكن عدها”. وتوضح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن “اغلب الأراضي في العاصمة بغداد تحولت من أراضي منتجة إلى أراضي غير منتجة نتيجة تحويلها من الزراعة الى الأبنية الكونكريتية”.

وفي 19 أيار 2021، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، “ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الأزمان”.

بغداد فقدت 50% من بساتينها

في المقابل يقول تحسين الموسوي الخبير في مجال الزراعة والبيئة، في حديث لـ (المدى)، إن “هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالعاصمة بغداد نحو التصحر”.

ويضيف الموسوي، أن “أبرز الأسباب الرئيسة التي اسفرت عن هذه الازمة هي شح المياه في عموم العراق، خصوصا عقب تراجع الإيرادات المائية في البلاد”، مستطرداً بالقول “من الأسباب الأخرى هي تجريف الأراضي الزراعية في العاصمة بغداد”.

وعد الخبير الزراعي، تجريف الأراضي الزراعية بـ”جريمة، خصوصا وان بغداد كانت لها مساحات خضراء شاسعة”، مشيراً إلى أن “العراق يفتقر إلى وجود قوانين حقيقية رادعة لهكذا اعمال”.

ويشير الموسوي، إلى أن “التوسع السكاني خلال السنوات الماضية والبناء العشوائي في مناطق زراعية هي من الأسباب الأخرى التي كانت وراء تزايد هذا الموضوع”، مبيناً أن “العراق خلال القرن الماضي كان يمتلك أكثر من 40 مليون دونم صالح للزراعة”.

ويوضح الخبير، أن “العراق يستغل الان 12 مليون دونم في مجال الزراعة وهي نسبة ضئيلة جداً”، موضحاً أن “العاصمة بغداد تعرضت إلى ضرر شديد جراء هذه الازمة وفقدت قرابة الـ 50% من البساتين”.

ويتابع الموسوي، أن “بغداد فقدت أيضا (الحزام الأخضر)، وبالتالي الان العاصمة معرضة لأخطار بيئية وصحية كبيرة جداً، فضلاً عن ازدياد العواصف الترابية والأجواء الحارة وغيرها من الأمور”. ويختتم الموسوي، حديثه بان “العراق بدأ الان بفقدان الأراضي الرطبة، وبدأ ايضاً بالدخول في مرحلة التصحر الشديد”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد قالت، الشهر الماضي، إنها بدأت تحركا فعليا تجاه تركيا وإيران بشأن ملف حصة العراق من المياه، مبينة أن التحركات تهدف للتوصل إلى اتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه، وقلة الإيرادات المائية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح، التي أشارت إلى أن مشكلة الملوحة باتت تهدد القدرة الزراعية لـ54% من مساحة البلاد، داعيا إلى تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين، وإلى حوار صريح مع دول الجوار لإنهاء أزمة شح المياه في البلاد.

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