لماذا يستجيب المسؤولون الحكوميون للمبتزين؟

ذي قار/ حسين العامل

يقول احد المراقبين وهو يتحدث عن ظهور شريحة من المبتزين تعتاش على فساد المسؤولين الحكوميين ان “الابتزاز خرج من صلب الفساد وهو الابن الشرعي له” مشيرا وهو يعلق على مشهد ابتزاز لمسؤول حكومي ظهر في مقطع فديوي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، الى ان “الشخص المبتز غير قادر على العيش من دون توفير المال المطلوب من المسؤول الذي يخضع للابتزاز لستر الفضيحة”.

وكشف مقطع فيديوي تداولته وسائل الاعلام مؤخرا مشاهد لمدير احد الدوائر الحكومية في ذي قار وهو يستدعي عناصر الشرطة لضبط شخصين يحاولان ابتزاز موظفين في دائرته الخدمية عبر استغلال صفتهم الاعلامية.

ويقول محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في هذا الصدد ان “الابتزاز موجود واعتقد ان جميع المسؤولين التنفيذين في الحكومة يتعرضون له”، واضاف ان “عمليات الابتزاز تتفاوت بين ابتزاز شخصي من قبل اشخاص او من قبل جهات اخرى لم يسمها”.

واوضح الخفاجي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة اشهر ان “بعض الاشخاص من ذوي المصالح الشخصية الضيقة يحاولون الحصول على مكاسب من دوائر المحافظة غير ان باب المحافظة مسدود امام كل مبتز وكل فاسد ولا مكان للمبتزين الفاسدين في ذي قار”.

واشار محافظ ذي قار الى انه “شخصيا لم يتعرض لضغوط كبيرة او ابتزاز حقيقي”.

ومن جانبه يرى المراقب الاعلامي للشأن المحلي الاعلامي وسام السيد طاهر ان “عملية الابتزاز متبادلة بين مدراء الدوائر والاشخاص الطارئين على الاعلام كون بعض مدراء الدوائر يضغطون على جهات معينة لتحقيق بعض المكاسب وبالمقابل يقوم المبتزون من المحسوبين على الاعلام بابتزازهم بملفات فساد متورطين فيها”، واضاف ان “سعة حجم الفساد في الدوائر الحكومية هو ما يتيح للأشخاص المبتزين مساومة المسؤولين من خلال ما يحصلون عليه من ملفات فساد”.

واضاف في حديث لـ(المدى) ان “خضوع المسؤول لحالات الابتزاز شجعت المبتزين على التمادي بالابتزاز حتى ان عمليات الابتزاز باتت مستشرية وتطال الكثيرين من المسؤولين الكبار”، مشيرا الى ان “عمليات الابتزاز لا تقتصر على المدراء وكبار المسؤولين بل تشمل حتى بعض الموظفين الذين يطمحون لتولي مناصب حكومية وهم متورطون بملفات فساد سابقة وهؤلاء يساومون المبتزين ويحققون لهم مطالبهم مقابل السكوت على الفضيحة التي قد تطيح بالمستقبل الوظيفي للموظف الفاسد”.

ونشر جهاز الأمن الوطني، يوم الاثنين (29 آذار 2021 )، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة اعتقال أحد مسؤولي شركة نفط ذي قار. وأوضح الجهاز في بيان لاحق تفاصيل إلقاء القبض على مسؤول نفطي متلبس بالرشوة في محافظة ذي قار، وضبط بحوزته 100 ألف دولار.

وعن طبيعة الابتزاز الذي يتعرض له الموظف الحكومي والمقابل الذي يحصل عليه المبتز قال المراقب الاعلامي ان “عمليات الابتزاز تتمثل بالحصول على مكاسب مادية أو تمشية معاملات غير اصولية أو الحصول على قطع سكنية او مقاولات في المشاريع الحكومية”.

وخلص السيد طاهر الى ان “هناك استجابة للمبتزين وبالمقابل هناك تضييق على الاصوات الحقيقية المطالبة بالإصلاح الاداري والتي تستخدم النقد البناء لتحسين الاداء الحكومي وتطهير المؤسسات والدوائر من الفساد”، مؤكدا ان “الكثير من الدوائر الحكومية شجعت المبتزين الصغار كونها قادرة على احتوائهم عبر تقديم مكاسب بسيطة غير انها تقف بوجه كل مطالبة حقيقية لتغيير المسؤولين الفاسدين والفاشلين والمتورطين بملفات ومخالفات ادارية اضرت بالمصلحة العامة وحرمت المواطنين من ابسط الخدمات”.

واضاف السيد طاهر الذي تعرض قبل بضعة اعوام للمقاضاة من قبل احدى الدوائر الخدمية اثر كشفه عن استخدام مواد منتهية الصلاحية في تعقيم مياه الشرب ان “بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية يمارسون الضغط والابتزاز العشائري احيانا ضد اي شخص ينتقد اداء دوائرهم انتقادا بناءً لتحسين ادائها”.

وعن دور الاحزاب المتنفذة في الضغط على المسؤولين والموظفين ومحاولات تسقيطهم لتعيين شخص آخر تابع لهم قال المراقب الاعلامي ان “عمليات التسقيط السياسي امر وارد ويحصل في كل دول العالم وهناك شرف الخصومة غير ان الكثير من الاحزاب بالعراق تفتقر لذلك الشرف وتعمل على اجتثاث الآخر وتستخدم اخس وسائل التسقيط من اجل تحقيق مكاسب حزبية على حساب المصلحة العامة”.

وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر مطلع عام 2021 ان العراق احتل المرتبة 160 من حيث تسلسل الدول المشمولة بمؤشر مدركات الفساد والبالغة 180 دولة وحصل على 21 درجة من أصل 100 درجة.

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