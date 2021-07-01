محتجو واسط يواجَهون بالصعق والرصاص.. وتهديد بإيقاف أكبر محطة للطاقة

واسط / جبار بچاي

أعلنت حكومة واسط المحلية عن تشكيل لجنة عليا تضم مسؤولين إداريين وأمنيين للتحقيق بالأحداث التي جرت في قضاء العزيزية في اليومين الماضيين وأسفرت عن عدد من الاصابات بين محتجين على نقص الكهرباء وعناصر أمنية استخدموا الصعق بالكهرباء والرصاص الحي ضد المحتجين.

وحملت حكومة المحافظة وزارة الكهرباء مسؤولية انهيار المنظومة في المحافظة وتراجع ساعات التجهيز لتصل الى نحو أربع ساعات يومياً مقابل عشرين ساعة إطفاء.

وباشر محتجون بنصب الخيام أمام محطة واسط الحرارية في قضاء الزبيدية استعدادا لوقفة احتجاجية غاضبة تجري اليوم الخميس، الموافق الأول من تموز بمشاركة رؤساء وموظفي الوحدات الادارية والدوائر في المحافظة إضافة الى مواطنين من مختلف الشرائح بعد دعوة وجهت لهم من إدارة المحافظة.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي خلال مؤتمر صحفي حضرته (المدى)، إننا “كحكومة محلية نحمل وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة لما حدث في واسط من انهيار للمنظومة الكهربائية وتراجع كبير في ساعات التجهيز لتصل الى نحو أربع ساعات يومياً مقابل عشرين ساعة إطفاء”.

وأضاف “نوجه نداءنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، فالوضع العام في المحافظة خطر بسبب أزمة الكهرباء، لهذا نطلب بشكل عاجل إرسال وفد حكومي رفيع المستوى لحل الأزمة قبل فوات الأوان”. مشيراً الى أن “وزارة الكهرباء تقوم بتوزيع إنتاج الكهرباء بشكل غير عادل حيث هناك محافظات تجهز بشكل كامل من حصة محافظات أخرى، وتصنف المحافظات إلى فئتين “أ” و”ب” وهذا الامر مرفوض، ولابد أن تكون هناك عدالة خاصة بالنسبة الى المحافظات المنتجة ومنها واسط التي تجهز الشبكة الوطنية بـ 2540 ميغاواط من محطة واسط الحرارية في قضاء الزبيدية”.

وقال “تتضامن حكومة واسط المحلية مع أبناء المحافظة في اعتصامهم المفتوح أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية وندعو جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحطة التي ستكون اليوم الخميس، للمطالبة بحصة واسط الكاملة من الكهرباء، ورفع الترددات ونحمل وزارة الكهرباء مسؤولية أية تداعيات قد تحدث خلال الأيام المقبلة”.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.

وبشأن الأحداث التي حصلت في قضاء العزيزية على خلفية مواجهة القوات الامنية لمحتجين على نقص الكهرباء مستخدمة الدخانيات والرصاص الحي وعمليات الصعق والتي أدت الى إصابة خمسة من المحتجين إضافة الى عدد من أفراد القوات الامنية بينهم ضابط برتبة نقيب أكد محافظ واسط على “سحب جميع القطعات العسكرية التي وصلت قضاء العزيزية، ودعوة شيوخ وأبناء العشائر لحماية المنشآت الحكومية وغيرها من المؤسسات الاخرى وبالإمكان التظاهر في المناطق الاخرى لتوفير الحماية لهم من قبل الاجهزة الامنية في القضاء”.

وأضاف “هناك معلومات مؤكدة بوجود أيادي خبيثة تسعى للإساءة للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة وسنتصدى لهذه العناصر بقوة كما ندعو المحتجين وكل أبناء القضاء الى رصد مثل هؤلاء الاشخاص وإبلاغ القوات الامنية عنهم”.

وكشف محافظ واسط عن تشكيل لجنة عليا في المحافظة برئاسة النائب الأول لمحافظ واسط المهندس عادل الزركاني وعضوية مدير الاستخبارات ومدير مخابرات واسط إضافة الى مدير الامن الوطني ومدير القسم القانوني في ديوان المحافظة للتحقيق في الاحداث التي جرت في العزيزية في سابقة خطيرة يشهدها القضاء لأول مرة”.

ولفت الى أن “اللجنة المذكورة لها الحق بالاستماع الى الشهود وإجراء المقابلات مع المواطنين من أهالي القضاء ومع المحتجين ومع الدوائر المعنية لمعرفة الاسباب التي أدت الى الصدام بين القوات الامنية والمحتجين وخلفت خسائر بين الطرفين”.

كما أكد المحافظ إعطاء اجازة مفتوحة لقائممقام العزيزية، وتكليف مدير ناحية الدبوني بإدارة القضاء لحين إكمال إجراءات التحقيق الذي حددت له سبعة أيام.

وفي خضم تداعيات نقص إمدادات الكهرباء في واسط، باشر محتجون عصر الاربعاء بنصب الخيام أمام محطة واسط الحرارية وعلقوا اللافتات أمام البوابة الرئيسة للمحطة وعلى جدرانها مطالبين بإعطاء واسط حصة ثابتة مقدارها ألف ميغاواط، وأمهلوا وزارة الكهرباء مدة 48 ساعة لتحقيق ذلك وبخلافه سيتم ايقاف المحطة عن العمل.

وذكر مصدر أمني في قيادة شرطة واسط أن الاجهزة الامنية ستقوم بتأمين الحماية الكافية للمحتجين أمام محطة واسط الحرارية في قضاء الزبيدية.

وأضاف أن “الاجهزة الامنية باشرت على الفور بنشر عناصرها لتأمين الحماية للخيم التي تم البدء بنصبها عصر امس الاربعاء أمام البوابة الرئيسة لمحطة واسط الحرارية وستكون هناك إجراءات أمنية مشددة لحماية المحطة”.

وتشهد محافظة واسط ومنذ مطلع الصيف الحالي أزمة شديدة في تجهيز الكهرباء، ووصل معدل ساعات الانقطاع في أغلب مناطق المحافظة الى أكثر من 16 ساعة مقابل ثماني ساعات تجهيز خلال الـ 24 ساعة.

وطالب مواطنون بإنصاف المحافظة التي تنتج أكثر من 2500 ميغاواط من محطة واسط الحرارية بالحصول على حصة المحافظة كاملة، وهددوا باللجوء الى إجراءات قد تصل الى عزل المحطة إذا استمر التجهيز بهذه الطريقة التي وصوفوها بـ”غير العادلة ولا المنصفة”.

وكان محافظ واسط قد تحدث في مرات سابقة عن وجود تمييز واستثناءات في حصص المحافظات وعدم وجود عدالة في التوزيع، داعياً رئيس الوزراء للإشراف شخصيا على غرفة عمليات إدارة أزمة الكهرباء لتلافي المشاكل المتكررة في كل صيف والتي تقود الى عدم استقرار المحافظات.

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