مصادر مقربة من الحكومة: غارات واشنطن سببت إحراجاً لرئيس الوزراء

ترجمة / حامد أحمد

كشفت مصادر لموقع، مدل ايست آي، البريطاني أن فصائل مسلحة في العراق مدعومة من ايران اتفقت على تعليق شن الهجمات على القوات الأميركية شريطة ان توافق واشنطن على العودة لحالة التهدئة، في حين اشارت مصادر مقربة من الحكومة الى ان الغارات الأميركية سببت احراجا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت مصادر في تصريحات لموقع مدل ايست آي، بان قادة من عدة فصائل مسلحة اجتمعوا في العاصمة بغداد مساء الاثنين، واتفقوا على احتواء الوضع بعد قيام فصائل مسلحة بقصف مناطق في دير الزور داخل سوريا تقع قرب حقول نفط عمر يبدو انها استهدفت قوات أميركية فيها.

القصف جاء بعد تنفيذ القوات الأميركية ضربات جوية مساء الأحد على مواقع تابعة لفصائل مسلحة على الحدود بين العراق وسوريا تسببت بمقتل أربعة مقاتلين.

وقالت المصادر ان اجتماع الاثنين عقد في مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، حيث اتفقت عدة فصائل مسلحة على “تفعيل هدنة مع القوات الأميركية، شرط ان يركن الاميركان للهدوء”.

واستنادا للمصادر فان الاجتماع حضره كل من زعيم منظمة بدر، هادي العامري، ورئيس اركان الحشد أبو فدك المحمداوي وممثلين عن عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وآخرون.

وقال احد الذين حضروا الاجتماع إن قادة المجاميع المسلحة “قد عبروا عن ارتياحهم عن الهجمات التي شنت ردا على الغارة الأميركية”، مشيرا الى “انهم كانوا مستعدين للعودة الى الهدنة غير الرسمية، شريطة ان يركن الاميركان للهدوء أيضا”.

في الاثناء، قال احد القياديين ان “قسما من الفصائل المسلحة تدرس خيار توجيه هجوم آخر داخل الاراضي السورية، ولكن لم تكن هناك موافقة على هذا المقترح”.

وصبيحة الاثنين، دافعت الولايات المتحدة عن قرارها بتنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا، ولكن البلدين شجبا هذه الغارات من طرف واحد واصفيها انتهاكا لسيادتهم.

وقالت الولايات المتحدة ان الضربات كانت ردا على هجمات على متعاقدين أميركان ومنشآت عراقية، وان الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت في ثلاثة مواقع، واحد في العراق واثنان في سوريا.

المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، وصف الضربات على انها “دفاعية” مضيفا بان الولايات المتحدة “اتخذت اجراء ضروريا ومناسبا ومقصودا يهدف الى تحجيم خطر التصعيد، وكذلك بعث رسالة ردع واضحة”.

البنتاغون ادعى أولا بان الغارات لم تتسبب باي خسائر بشرية، ولكن قياديا بارزا من قوات الحشد ذكر لموقع مدل ايست آي بان أربعة مقاتلين قتلوا قرب الحدود العراقية السورية.

وأضاف القيادي قائلا “احدى الغارات استهدفت بيتا يستخدم من قبل مقاتلي اللواء 14 داخل الحدود العراقية. كانت الضربة مدمرة. وتم جمع أشلاء مقاتلين اثنين، في حين كانت جثتي المقاتلين الاثنين الآخرين سليمتين”.

ومضى بقوله “أما بخصوص الغارتين الاخريين فقد استهدفتا موقعين لكتائب حزب الله داخل الأراضي السورية. ولسبب غير معروف اخلت الالوية هذين الموقعين قبل ساعات من حدوث الضربة وتجمع المقاتلون على بعد 500 متر. أصيب ثمانية من المقاتلين بجروح طفيفة نتيجة العصف”.

من جانبها، فان الحكومة العراقية شجبت الضربات التي وقعت على أراضيها وقالت إنها “تدرس جميع الخيارات القانونية” لمنع تكرار مثل هكذا تصرف.

واستنادا الى مصدر مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فان الحكومة قد تركت “محرجة” بسبب ما قامت به إدارة بايدن.

وقال المصدر “بصراحة، هذه الغارة احرجت رئيس الوزراء الكاظمي، وبدون شك جعلت مهمته في الاعداد لأجواء الانتخابات البرلمانية المبكرة اكثر تعقيدا”.

وأضاف قائلا “رئيس الوزراء، ومنذ توليه المنصب، كان يحاول احتواء هذه الفصائل ويبعد العراق عن أجواء الصراع الأميركي – الإيراني. مع ذلك، فان الاميركان قد احرجوه ووضعوه تحت ضغط اكبر”.

ضربات الاحد الجوية شكلت التحرك العسكري الثاني لادارة بايدن في المنطقة منذ توليه منصبه. ففي شهر شباط شنت الطائرات الأميركية ضربات جوية ضد منشآت في سوريا تابعة لفصائل مسلحة قرب الحدود مع العراق.

ومضى المصدر المقرب من الكاظمي بقوله “الغارة الأميركية هذه المرة شبيهة بالصواريخ التي تطلقها هذه المجاميع. كلاهما يتحدثان عن سيادة العراق في الوقت الذي يساهمون فيه كلهم بانتهاكها والتقليل من شأن العراق وحكومته بضمنهم الاميركان”

من جانب آخر، قال قيادي بارز في هيئة الحشد الشعبي إن الغارات قد تكون مقصودة لإحراج الكاظمي بعد حضوره استعراض أسلحة الحشد في ديالى السبت الماضي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس قوات الحشد.

ومنذ مستهل هذا العام نفذت الفصائل المسلحة ما لا يقل عن 40 هجوما ضد مصالح أميركية في العراق.

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