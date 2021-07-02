أزمة الكهرباء تتفاقم في العراق والكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، باقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء الاتحادية بسبب التقصير والاهمال.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي ، في بيان ، أن ” الكاظمي وجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة ، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لاهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث اطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات”.

البيان أضاف ، أن ” الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين اخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم ، وفتح تحقيق بحالات التقصير والاهمال في بعض مفاصل الوزارة التي ادت الى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم ،على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، باهمية العمل الجاد وبذل اقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين”.

في الاثناء ، عم الغضب منطقة “المعامل” في العاصمة العراقية بغداد ٳثر ٳنقطاعِ التيارِ الكهربائي لأكثرَ من 72 ساعة وسط ٳرتفاع درجات الحرارة لأكثر من نصف درجة الغليان.

وقطع عدد من المحتجين طريق “بغداد – بعقوبة” بالٳطاراتِ المحترقة في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء التي تتكرر في كل صيف .

في السياق ، شهد قضاء “المناذرة” في محافظة النجف أوسع ٳحتجاجات ٳثر ٳستمرارِ ٳنقطاع التيار الكهربائي.

وتجمع المئات من أهالي القضاء معلنين ٳعتصاماً مفتوحاً في الشوارع وغلق الطرق الرئيسة ٳحتجاجاً على ٳنعدامِ الكهرباء وعدمِ محاسبةِ المسؤولين عن الفساد في وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية .

كما شهدت ميسان والناصرية تظاهرات احتجاجية على واقع الكهرباء المتردي.

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