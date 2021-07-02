إسبانيا تتقدم لنصف نهائي يورو 2020 بفضل ركلات الترجيح أمام سويسرا

سبورت 360 – بدأ منتخب إسبانيا المباراة بنوايا هجومية كبيرة، ووضع سويسرا تحت الضغوطات، حتى سمحت له أحد الهفوات بالتقدم في الدقيقة 8.

حيث سدد جوردي ألبا الظهير الأيسر لمنتخب لا روخا كرة قوية اصطدمت بلاعب الوسط السويسري دينيس زكريا وتغيرت لتسكن شباك فريقه.

واصلت إسبانيا تقديم نفس الأداء المعهود والسيطرة على الكرة، وتلقت سويسرا ضربة كبيرة بإصابة نجم هجومه إيمبولو الذي خرج ودخل مكان روبين فارجاس.

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ولكن سويسرا تماسكت بشكل كبير وحاولت الوصول للمرمى، وفي الشوط الثاني تحسنت بشدة في الجانب الهجومي.