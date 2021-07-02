التربية العراقية تعلن تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط

قررت وزارة التربية الاتحادية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة في بيان، إن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة وبعد اجتماعها مع الوزير عبر الانترنت، قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة أُسبوعين وسيتم خلالها اعلان المواعيد الجديدة للامتحانات”.

ودعت وزارة التربية، طلبة الصف الثالث المتوسط الى “استثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لإجراء الامتحانات بتفوق ونجاح”.

وتشهد محافظات العراق منذ ليلة امس انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي.

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