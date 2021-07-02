الحداد يبارك لـ {حقوق الإنسان} رفع تصنيفها عالمياً

بغداد : هدى العزاوي

بارك نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحـداد لرئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان في العراق بمناسبة صدور قرار لجنة الاعتماد الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف (GANHARI)برفع تصنيف مفوضية العراق (IHCHR) من فئة (B) إلى (A) عالمياً والحصول على العضوية الكاملة في (التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) وحق التصويت وتقلد المناصب.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أنَّ الحداد أشاد بدور أعضاء المفوضية وجهودهم المتميزة في متابعة القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان في عموم البلاد، فضلاً عن الملفات المهمة والتواصل على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار دعم رئاسة مجلس النواب لعمل المفوضية، وأن ماتحقق هو مكسب معنوي كبير.

ويتيح التصنيف الدولي (A) تمتع مفوضية العراق بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي وجميع الفعاليات والنشاطات.

بدوره، أشاد الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي في حديث ، بالدعم الذي تلقته المفوضية من البرلمان وعلى وجه الخصوص من قبل نائب رئيس البرلمان الدكتور بشير الحداد، مبيناً أنَّ “دور البرلمان ابتدأ من تشريع قانون المفوضية وأيضا تشكيل المجلس ودعم المفوضية من قبل رئاسة البرلمان ولجنة حقوق الانسان النيابية حيث كانت التحديات كبيرة، وأسهم البرلمان في دعم المفوضية واستحصالها على التصنيف (A)”.

كما أشاد البياتي بدور “مجلس القضاء الأعلى خاصة الادعاء العام للتعاون المستمر مع المفوضية، وكذلك بقية المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) خاصة مكتب حقوق الإنسان في العراق والمنظمات الدولية الاخرى لتعاونهم المستمر مع المفوضية”.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة المختصة بكتابة مسودة تعليمات تنفيذ‎ قانون الناجيات الايزيديات أمس الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة تنفيذ القانون بحضور نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الذين تمت استضافتهم في سبيل إعداد تعليمات تنفيذ القانون بشكل يوازي أهميته ودوره، مع نقاشات مستفيضة من أجل تنفيذ أفضل وأشمل وأكثر إنصافاً.

وبين الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي لـ”الصباح”، أنَّ “هذا الاجتماع هو الثاني للجنة إعداد مسودة تعليمات تنفيذ القانون الذي تشكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يترأسها عضو مجلس شورى الدولة وعضوية مدير عام شؤون الناجيات وممثل مفوضية حقوق الانسان وممثل وزارة العمل وممثل عن الامانة العامة”، موضحاً أنَّ “المسودة التي تم إقرارها في الاجتماع سترفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل اللجنة المشكّلة، وبدورها الأمانة العامة سترفعها إلى مجلس شورى الدولة لإقرارها ويكون القانون قابلا

للتنفيذ”.

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