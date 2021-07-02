السادة رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان في العراق

م/تهنئة

نبارك لكم حصول مفوضية حقوق الانسان العليا في العراق على التصنيف الدولي A وليكون بصفة مراقب لمجلس حقوق الانسان في جنيف وجاء تحقيق هذا الإنجاز لمتابعتكم وتواصلكم ،متمنين لكم حصول المفوضية على المناصب القيادية في مجلس حقوق الانسان الدولي للعمل على إيصال صوت حقوق الانسان في العراق بكل طوائفه والدفاع عنه وتنفيذ القرارات الدولية المناهضة لكل أشكال العنف تمنياتنا لمزيد من النجاح في عملكم .

تقبلوا الاحترام والتقدير

الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين

الاول من تموز /٢٠٢١

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