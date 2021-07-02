بوغبا يدافع عن مبابي بعد إقصاء فرنسا .. ماذا قال عن انتقاله لريال مدريد؟

دافع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، عن زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي، بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة سويسرا في مباراة دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

مبابي كان أهدر ركلة الجزاء الخامسة والأخيرة أمام سويسرا، لتودع الديوك البطولة من دور الـ16، وتتأهل سويسرا إلى ربع نهائي اليورو.

وقال بوغبا في تصريحات من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الشيرينجيتو” المُذاع عبر قناة “لا سكيستا” الإسبانية: “الكل دائمًا يتوقع من مبابي أن يسجل الكثير من الأهداف ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي”.

وأكمل: “ولكن في رأيي هو خلق الكثير من الفرص وقام بعمل جيد، وفعل الكثير من الأشياء على أرض الملعب”.

وأضاف: “ما حدث سيتعلم منه بكل تأكيد، مبابي لاعب عظيم، وسوف يكبر وسيعود من جديد، وهو ليس المسؤول فقط عن ما حدث، بل نحن جميعًا، لأننا في نفس القارب”.

وعن إمكانية الانتقال إلى ريـال مدريد أجاب: “كنت أتوقع هذا السؤال (يضحك)، لذلك يجب أن أقول لك شكرًا أنني وصلت للتو ويجب أن أذهب”.

وأتم: “إنهم ينتظرونني، لا لا أنا أمزح فقط”، في إشارة منه إلى عائلته وليس ريـال مدريد.

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