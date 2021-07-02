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سائرون: تفجير مدينة الصدر لن يكون الأخير.. نحذر من استخدام العبوات للاستهداف السياسي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الخميس، أن التفجير الذي استهدف مدينة الصدر يوم أمس لن يكون الأخير ولم يكن الأول كذلك، حيث استهدفت تلك المنطقة بشكل مكثف بالتفجيرات الإرهابية نظراً للكثافة السكانية الكبيرة بها.

وأوضح المسعودي  أن «تفجير مدينة الصدر سبقته حملة إعلامية كبيرة انطلقت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي وقد استهدفت بها جهات محددة لأغراض ومصالح سياسية، وقد شاركت بتلك الحملة صفحات مأجورة».

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رياض المسعودي

وأضاف «إننا قد حذرنا ونحذر اليوم من استغلال جراح الشعب العراقي ضمن عمليات الاستهداف السياسي الذي يسبق الانتخابات، ونحذر من استخدام العبوات ضد المواطنين وأبراج نقل الطاقة الكهربائية للاستهداف السياسي لتسقيط جهة على حساب جهة أخرى».

وأكدت خلية الإعلام الأمني،  الأربعاء، أن تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد أسفر عن إصابة 15 مواطناً.

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