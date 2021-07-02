وزارة الهجرة : عودة الوجبة الثانية من عشيرة الرفيعات لديارهم…

في منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 461 ) نازحا بواقع ( 146 ) اسرة من مناطق سامراء و محطة بلد و الاسحاقي الى ديارهم في منطقة سيد غريب التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا لمناطقهم الاصلية و اغلاق ملف النزوح .

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وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير أنه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابر تم أعادة الدفعة الثانية من النازحين بنحو (461 ) نازحا وبواقع ( 146 ) اسرة من عشيرة الرفيعات الذين كانوا يقطنون مناطق سامراء و محطة بلد و الاسحاقي الى مناطقهم الاصلية في سيد غريب التابعة لقضاء الدجيل “.

وأشار جهاكير أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية والحكومة المحلية وتم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة أمتعتهم “.

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