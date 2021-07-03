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أعادة قرأته!

أعادة قرأته!

البارحة بيكت في حرقه ، رغم أني عادة لا أبكي وقتما أريد في الوقت الذي يتطلبه موقف ما ، وأنما أبكي بشكل غير أرادي، وحين تتدفقدموعي رغم عني ، حين تغلبني عواطفي ، فليس المهم أن بكيت ، وأنما لماذا أنا بكيت ، ففي مثل هذا الموقف ، فيما أظن ، أن أي يملك حس أدبي ، ويسكنه هاجس الابداع ، ويقدر الفكر ، ونتاج ، سيجد نفسه ، يبكي أو يطلق صرخة ألم وتأس ، لوضع مأساوي ، يجد أفرادمن البشر ضحيه له ، ويكشف عن خلل كبير في بنية كوننا وجودنا . وقد يفاجىء البعض ، عند أخبرهم عن سبب البكاء ، البارحه ، عثرةبالمصادفة على كتاب نيكوس كازنتزاكي ، تقرير إلى غريكو ، في الانكليزيه ، هذا الكتب كنت قرأته أو جزء منه ، كما ترجم إلى العربية فيوقتها، ومترجمه مبدع سوري ، هو ممدوح عدوان ، هكذا تذكر ، فقد قرأته منذ اكثر من عشرين سنه ، ونسيت بالضبط المترجم أو ختلط فيذهني مع مترجمين كثيرون ، ، ولكني ، أظن ، على الاكثر ، أنه ممدوح ، لأنه أسماء أخر أيضاً قفزت لذاكرتي . ، حينما حاول اعرف منمترجمه . ولا زال مذاق تلك القرأت عالق في ذهني ، فهو كتاب لا ينسى ، ويترك اثار لا تمح ، فقد أكون نسيت الكثير من حوادث الكتاب ،بيد أن نشوة القص ، وطريقة سرد نيكوس ما برحت طريه ببالي ، ويبقى ، بنظري ، من الكتب الادبيه ، التي يحن المرء لقرأت ثانية وثالث ،لكي تجدد ما خامرك وقت قرأته للمرة الأول ، وكما تلهفت ، ونتظرت أنا أقراء ، الجزء الثاني الذي وعد مترجمه في أنجازه قريباً ، بيد أني لماحصل عليه ، فقد حالت مشاغل أو سفره أو ما إلى ذلك على الحصول على الجزء الموعود ، وترسب ذلك في لا وعي ، واي حداث أو اشاره، يمكن أن توقظ تلك الرغبة لتكملة قرأت الكتاب ككل . وعليه ، حين رأيت الكتاب ، وانا ادخل مكتبه قديم في بيرث ، تبيع الكتب المستعمله ،ندفعت بلا تردد لتناول الكتاب من على الرف ، وكأني خشيت أن يسبقني أحد أليه . كان كتاب واحد ولم يقسم إلى جزاء ، وبطبعه شعبية ،وبسعر رخيص جداً . وحقيقة ، وما أن بدأت بقرأت الكتاب بالانكليزية حالما وصلت إلى البت في الليل ، لم أحد شيء جديد ، عما قرأته فيالعربية ، فمترحمنا المبدع لم يسقط شيء ، وحافظ تماماً على روح النص ، سوى الجزء الثاني الحديد علي والذي لم تمكن قرأته في العربية، كان ممتعاً كألجزء الاول في كل صفحاته وحوادثه ، وحقيقة أني أكن اعجاب كبير لنيكوس ، في كل رواياته التي قرأتها ، من زوربا ، إلىالاخوة الاعدا ، إلى المسيح يصبكم جديدة ، والقديس فرنسيس ،( أحد روائعه ، والذي أتذكر أني قرأته في الانكليزية حين كنت في العراق ،وبعد أهدية الكتاب إلى سهيل نجم ليقوم في ترجمته ) ، ، إلى رائعة الاخرى الاغراء الاخير للمسيح ، كل هذا الروايات وغيرها ، ما زالتتحثني على قرأتها من جديد ، وخصواصاً بالانكليزية ، أن سحر الانكليز ، بالنسبة لي كبير . ويكسب الاشياء طابع جديد . وانا لم اكتبهذه الوفقة القصيرة لشيد في منافي روايات نيكوس ، فهي، قد ادن لها الكل ، واصبحت سمعته معترف بها ، وعد من كبار الكتاب المبدعين ،واعترفت له نوبل بمكانته ، فما استوقفني ، وجعلني أبكي ، وأتألم ، هو شيء لم التفت له في قرأتي الاول إلى تقرير إلى غريكو ، ولا اعرفبالضبط كيف فاتني تلك النقطة لم اتذكر أني تألمت لها في وقت وعند قرأت النص العربي ، فهل من المعقول أني لم أعيرها اهتمام ! وحاولتجاهداً أن أجد تفسر لذلك التجاهل ، وعدم الاهتمام ، ولماذا أثارت في مثل الحزن والألم في هذا الوقت ؟ ، فصرخة نيكوس ، لا يمكن أنتمر ولا يمكن أن توفت بدون أن ترك أثر ، وثير حسرة ، وتبعث تألم ، وانتهيت إلى تفسير قد يكون مقنع في ذلك الوقت ، لنفسية ، وستجابتيلحوداثة ، ورؤيتي الاشياء بتلك الفترة ، هي أن ، خلت أن نيكوس قال كل ما يريد ولم يبقى ثمة مزيد لما يود أن يقوله ، سوى أن يريد مزيد منالحياة حينما داهمه الموت فجاءةً . وأن ، الكتابة والابداع والكتابة ستغرقة كل وقته ، ونسى أن يعيش ، واهو ، في النهاية يتذكر الحياةومغرياتها ، فستيقظ على وقع خطى الموت مرعوباً ، وهذا التفسير على بلادته، وتجاهل ، حقيقة ، أن البداع لم يكن مفصول عنده عنالحياة ، فهو ، من ناحية اخرى ، كان رجل مغامرات وأسفار ، وعلاقات كبيرة ، بكل الادباء الكبار والفلاسفة ، وحتى قادة العالم . قد يكون ، هذا التفسير الساذج ، والذي لم يتعمق بفهم نيكوس وخلاصه لمهنته ، هو الذي جعل صرخة تمر مرور عابر ، أو أخذها ، واحملها محملالجد ، لذا ، لمً تبعث في الحزن والتالم كما فعلت الأن ، وانا أعيد قرأ التقرير إلى غريكو من جديد ، فقد ، أكون هذه المرة ، ، فهما تماماًمقصد وحقيقة ، صرخة نيكوس التي طلقها ، في بدأ التقرير ، وكما أكدتها زوجته ، في مقدمتها لكتابه ، فقد ظنت ، أو هكذا تصورت ، أنالمرء في الشباب يكون مفعم بالافكار والخيالات العارمة ، والتي يمكن يقولها في تلك الرحلة ، وأنه ، ما تنتهي مرحلة ، وفترة الحماس ، حتىيكون المرء فرغ وجف ولم يبقى له شيء يقوله ، وينضب معينه ، هكذا كنت نتصور الامور ، ونحن شباب يملئنا الحماس والتحدي ، ولم نعرفأن لمرحلة النضج ثمار تفوقي بكثير مرحلة الشباب وتعد الاساس في الحكم على نتاج المرء ، ولهذا ، علينا ، هنا ، أن نحدد ما الذي نعنيهبمرحلة الشباب والنضج . ، لأن هذين المصطلحين أو المفهومين كثيرً ما أستخدموا من وجهات نظر متعدد ، فالبعض يركز على مرحلة الشبابوينظر لها على أنها مرحلة الابداع ، والتوهج ، وكل ما يتلوها ، هو مجرد تفصيل وتوسع لمرحلة الالهام الاولى ولا يضيف الكاتب من بعدهاشيء للانتاج ، أو ما قال في البداية ، فهناك فكرة ، تقول بأن كل كاتب ، أو فيلسوف يولد ولديه فكرة محورية ، يبقى يتوسع فيها ويعيدصياغتها بعدد أشكال ، ويكتبها بصيغ مختلفة ، وفي هذه المواقف تبقى ، هي الفكرة الاساسية التي الهمته منذ البداية ، والتي لا يخرج عننطاق ويبقى يدور في محور ، ويرسمها في مختلف الاشكال . وهناك ، حقيقة في الابداع العالمي شواهد كثيرة ، تعضد وتؤيد هذا الطرح ،وخصوصاً في الانتاج الادبي على وجه الخصوص . بيد أن الانتاج الادبي ، عادة ، ما لا يعتبر ، أساس لحكم على الانتاجات الفكرية ،والفلسفية ، والتي تتطلب جهداً عقلي كبير ، بخلاف النتاج الادبي الذي يطلق العنان إلى الخيال والعاطفه ، والمشاعر الفياضه. اما نتاجمرحلة النضج ، في الاعمال الفكرية ، فهي عند البعض ، هي التي يجب أن توخذ في الحساب ، وتعد الاساس في الحكم على مقدار الابداعوالاصالة عند الكاتب ، وينظر لمرحلة نتاج الشباب على مجرد تمهيد واعداد ، لمرحلة النضج ، ولهذا نرى ، البعض ، لا يرون في مرحلةالشباب ، سوى فترة عابرة ، في حياة المفكري الجدي والرصين ، وهكذا الحال مثلا ، في الحكم ، ما كتب في مرحلة الشباب لدى المفكرينالكبار مثل ، أرسطو ، وكانت ، وهيجل وماركس ، وغيرهم من المفكرين . ورغم ، الفصل بين مرحلة الشباب ومرحلة النضج ، قد تخلف مشاكلكثيرة ، وأحيان يصعب الفصل بدقة ، بين تلك المرحلتين ، فقد تطول مرحلة ما لفترة طويلة ، أو مرحلة النضج قد يصعب تحديها ، وما هوالاساس نحكم بها عليه ! فهي ، عند الأدباء ، تكاد تنمحي الحدود بينهما ، لكون وهج الفكر الأولى ما ما زال يستمد وهج من ينبوع الفكرالملهمة ذاتها ، أما عند المفكرين والفلاسفة ، نجد من السهولة التأشير على مرحلة النضج ، لأن ترابط النسق الفكري ، يتجلى بوضوح ، وبللفجولة ، وحلقات مفقوده . وعلى أي حال ، فأن الكاتب المبدع ، لا ينضب معينه ، ولا يشيخ . ونيكوس ، كان دائماً ، هو هو في شبابهوشيخوخته ، بل أن أنك ، لا يمكن أستخدام هذا التقسيم في حياة المبدع بدون أن تظلمه ، ، فقد بقى وهو الشعلة ذاته بكل عنفوانها وتدفقها، ما يخف قليل في موقف ما ، حتى يعاود الصعود والعلو في مرحلة تاليه ، وهكذا وعلى طوال مسيرته الحافلة بالعطاء . فقد كان حتى فيشيخوخته ، يظن نفسه كاتب شباب وما زال امامه الكثير لينجزه وكل ما يتحتاجه ، هو الًوقت والزمان ، واستمراره في الحياة ، بيد أنه ،في عز هذا النتاج ، والابداع ، أطل عليه شبح الموت ، ويهدده ، في نسف كل خططه ومشاريعه للمستقبل ، وهذه هو فعلاً ، ما حصل لنيكوس، فقد اطل عليه شبح الموت، وهدده ، بوقف كل كتاباته ، وهنا ، اصاب نيكوس بالجزع والخوف ، ليس من الموت بحد ذاته ، فهو ، كان يظننفسه شاب ولديه الكثير من الوقت لينفذ كل ما يجول بذهنه من أفكار ومشاريع ، فقد ظن أن الموت سوف لن يأت أليه ، إلا ، حينما يكونكومة من العظام ، ويجف الدم فية ويضمر كل عضو . بيد أن الموت اطل عليه ، هو منكب على نتاجه وفي عز شبابه الادبي ونتاجه الابداعي، ولذا توسل بحرقه ، وخوف إلى الموت على ما سيذهب سدى وهو في أعلى مراحل نضجه وقوته الابداعيه . ولذا طالبه بتمهل ، وترك لفترة ما، على الاقل عشرة سنين ليكمل ما لديه من افكار وروايات لا يمكن للاحد غيره ان يقوم بها ، غير أن الموت رفض بعناد ، وسخر منه ، وقال لهحان الوقت وأن فترته أنتهت ، ولذا ، فكر نيكوس أن يخرج لشارع ويستجدي الماره ، يطلب منهم ، أن يتصدق عليه كل منه ، بفترة من الزمنمن حياته ، ربع ساعه ، ساعه ، يوم شهر ، سنه ، لكي يمدد من حياته ، لكي يكمل ما يمكن أن يكمل بتلك المدة . فهو ، اراد الوقت ، فقطلكي يكتب ما لدية من هموم ومشاريع فكريه ، وليس لكي يعيش الحياة بحد ذاته ! وهنا يكون نيكوس قد عبر عن مشكل كبير ، وسمة عبثيةتخلل حياتنا ، وخصوصاً ، حياته الكتاب الكبار والمفكرين ، فالموت ، غالباً ، ودائماً ما يأت لهم وهم على أعتاب ، تحقيق مشاريعهم الكبرى ،أو يفحاءهم وهم في منتصف الطريق لتكملت هدفهم ، فيفسد كل أمالهم ، ويحرم البشرية وجمهور قرأهم ومحبيهم من معرفة ما تنتهي أليهطموحاتهم ونتاجاتهم ، وهذا الحال العبثية في الكون ، والتي تسخف في كل نتاج عظيم ، تجدها ، تضاعف ، تلك الوضعية ، حينما نراه ، أو نرى الموت ذاته ، والذي يستعجل في خطف ارواح المبدعين ، يهمل ويمهل الناس الخفل ، والعاطلين عن الانتاج والابداع ويطيل من حياته، بسخرية فجة من نفوس المبدعين الذين يتحسرون على الوقت ، لكي يستثمروه في نتاجات فكرية وأدبية ، تشيع اللذة ، وتمد بالمعرفة كل منيتصفح كتبهم . فكم من الكتاب المبداين من ماتوا في مرحلة الشباب وفي عز نتاجهم الفكري ، وخير مثال على نيتشه ، موزارت ، غوغول ،وغيرهم كثيرون لا ترديني أسمائهم في تلك اللحظة . لذا ، لا عجب ، أن يخرج نيكوس ، لشارع ، ويطلب ، ربع ساعه ، يوم ، شهر ، سنه ، ليكمل ما تراوده روحه من افكار وروايات حافلة بالبهجة ، وتقرب الناس من بعضها ، عند كتاب عظيم ، وراوية كبيرة ، وتربيهم وتثقفهم ،بطريقة ، لا تحمل أي حساسية ايدلوجية ،. في حين نرى في المقابل حيوات كثير تضيع سدى ولا باي فائدة ، فهل بعد هذا ، نصدق ، حكمكامو. الذي ، أكد أن كوننا محكوم بقوى غير عقلانيه ، ونحن ، البشر ، نريد منه أن يكون عقلاني. وهذا هو المستحيل ، ومن ،هنا برايهينشأ ، العبث ، ولا معقول ، فماذا يحصل لو أن الماره تصدقوا على نيكوس ، بربع ساعة ،أو يوم ؟ سنه ، ليجمع له عشرة سنين ، يقدمهاإلى الموت ، لكي يرجئ موته ، وياخذ تلك من أعمار المتصدقين ، الذين أكثرهم ، يضيع فتراته كبيره هدراً ! حقيقة أني بكيت ، وتألمت كثيراً ،مع معاودة قرأت تقرير إلى غريكو ، والاغراء الاخير ، وصابني اليأس بأن نيكوس لن يكتب كتاب جديد أخر . بسبب ، أن لا أحد تصدق عليهبربع ساعة ، أو ساعة ، يوم ، سنه ، ليضيف أنحاز أخرى لمسيرته الابداع ، من زمن يذهب سدى عند حيوات أخرى !

هاني الحطاب

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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