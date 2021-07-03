أم عراقية مقدامة وشعب أبي ومنتفضون بواسل



كاظم حبيب

ليست السيدة المقدامة أم إيهاب هي المرأة العراقية الأولى التي تحمل رمزياً نعش ابنها على كتفيها وهي تطالب بدمه ودم كل شهداء انتفاضة تشرين الأول 2019 وعمليات اغتيال الناشطين من حكام العراق وقتلته ومن الميليشيات الولائية القاتلة، فقبل ذاك، وفي ثوة العشرين، حملن نساء الوسط والجنوب وعموم العراق أسماء شهداء ثورة العشرين في قلبوهن ونعوشهم على اكتافهن وهن يطالبن بدماء الشهداء من قتلتهم، من قوى الاحتلال البريطاني والمتعاونين معه من بعض شيوخ العشائر وبعض الأسر المدينية العراقية المتحالفة مع بريطانيا، كما فعلن نسوة العراق وذكورهم في وثبة كانون الثاني 1848 وانتفاضة تشرين الثاني 1952 وانتفاضة 1956 في بغداد والحي، وكذلك مع شهداء انقلاب 1963، إضافة إلى شهداء انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 2019، هؤلاء الشهداء الذين خلدهم فنانون تشكيليون عراقيون مثل جواد سليم ومحمود صبري وكاظم حيدر وحميد العطار وفيصل لعيبي وعشرات أخرين على سبيل المثال لا الحصر.

كانت انتفاضة تشرين ملحمة نضالية مجيدة حملت خصائص مميزة واستثنائية في فترة سيادة الجراد الصفر في العراق، فترة عنف وجبروت وفوضى وهستيريا الميليشيات الشيعية المسلحة والمتطرفة والقاتلة والتابعة لإيران والموالية لنظام خميني خامنئي الصفويين. ومن أبرز تلك الخصائص:

** بعدها الوطني وعمقها العراقي الأصيل ونضالها من أجل انتزاع استقلال وسيادة العراق من قوى أجنبية مهيمنة، لاسيما غيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

** التزامها مصائر الوطن والشعب وإرادته ومصالحه اليومية وحاجات ابناءه للتنمية والعمل والخدمات ومكافحة البطالة والفقر والعوز وغياب العدالة الاجتماعية.

** بعدها الاجتماعي الطبقي الذي تجسد في سعة المشاركين والمشاركات فيها من فئات المجتمع الفقيرة والمهمشة والكادحة والمتعلمة والمثقفة ايضاً.

** المشاركة الواسعة للمرأة العراقية المناضلة والواعية لدورها ومصالحها وعمق استغلالها واستعبادها من قبل الدولة والمجتمع الذكوري.

** انطلاقها من ذات الأوساط التي ادعت الأحزاب الشيعية الطائفية الفاسدة تمثيلها لسنوات طويلة بعد إسقاط الدكتاتورية البعثية الصدامية الغاشمة، من الأوساط الشيعية الشعبية الواعية والمتمردة على النظام الطائفي المحاصصي الفاسد ولصالح مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمشتركة. ولكنها المرأة المبادرة والناشطة بحيوية وحزن وثورة الأم التي فقدت فلذة كبدها والمحركة لمزيد من الأمهات اللواتي يطالبن باعتقال ومحاسبة قتلة أبنائهن.

من تابع مجرى الانتفاضة يدرك أهمية هذه التجربة والدروس التي يمكن استخلاصها منها لصالح النضال الجاري ضد القوى التي اغتصبت إرادته وحقوقه وداست على كرامته ونهبت خيرات الوطن وموارده المالية وجوعته وسوّغت لنفسها الادعاء بتمثيله بكل وقاحة، تلك القوى التي خانته وتخونه يومياً وهي تهتف أمام رئيس مجلس الوزراء العراقي وفي احتفال مخزٍ لقوى مُستعبدة وخانعة وذليلة تابعة لدولة عميقة تحكمها إيران أولاً وأخيراً، لا باسم العراق وشعبه، بل باسم الخميني وخامنئي وسليماني كأسياد للعراق المهمش ومستعمرين لبلاد ما بين النهرين ومستبدين لشعب العراق الأبي!

في هذه الانتفاضة الحيَّة، التي يغتال بسببها المجرمون القتلة شبيبة العراق، في هذه الأيام حيث تمارس الميليشيات الطائفية المسلحة والفاسدة، ولائية كانت أم غير ولائية شكلياً، شتى صنوف الإذلال والمهانة للدولة العراقية وسلطاتها الثلاث، وحيث يعجز الحاكم الأول، رئيس الوزراء، الحصول على قرار من القضاء العراقي الجبان يقضي باستمرار توقيف متهم بالقتل قاسم مصلح بدعوى عدم كفاية الأدلة، تحت التهديد بالقتل حتى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وحيث يتواصل الصراع تمطر أسماء الصواريخ والقذائف بين إيران وتوابعها في العراق والولايات المتحدة على الأرض العراقية وعلى رؤوس الناس الأبرياء، يرتفع صوت المرأة العراقية، يرتفع صوت الأم المرهقة والباسلة، التي أصيبت بكارثة اغتيال ابنها المناضل الباسل إيهاب جواد الوزني ورفاق له خلال الفترة الممتدة قبل وبعد انتفاضة تشرين 2019 حتى الوقت الحاضر، مطالبة باسم كل الأمهات العراقيات باعتقال ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة. في مقابل احتجاج الأم العراقية واعتصامها أمام محكمة كربلاء تقوم الأجهزة الأمنية المعبرة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحطيم الخيمة والاعتداء على من فيها ورفض ممارستها الاحتجاج الذي هو حق كفله الدستور العراقي، ضاربين عرض الحائط كل القيم والمعايير الإنسانية ورافضين الكشف عن عمد عن قتلة إيهاب ورفاقه، رغم معرفتهم الكاملة بالقتلة ومن يقف خلفهم داخل العراق والجوار الإيراني.

ستبقى هذه الأم المقدامة شوكة كبيرة متنامية في خاصرة الدولة العراقية الهامشية والمهمشة، ستبقى شوكة تؤرق كل القتلة وستتسع دائرة النساء العراقيات المطالبات بدم أبنائهن من خلال اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحاكمة ومنع وجود ميليشيات طائفية مسلحة تقتل الناس دون حسيب أو رقيب، ومال سائب يغطي على القتلة ويهدد القضاة ويمنعهم من ممارسة دورهم في ملاحقة واعتقال ومحاسبة القتلة.

ستبقى المرأة العراقي مشعلاً يضيئ درب الأحياء المناضلين ويذكرنا دوماً بمن استشهد في سبيل استقلال وسيادة الوطن ومن أجل تحقيق أرادة الشعب في التغيير المنشود والمطالبة المستمرة والدائبة بمعاقبة القتلة ومن حرضهم على الاختطاف والتغييب والقتل.

شهداؤنا يعيشون أحياء في ذاكرتنا ووجداننا، ونحن، نساؤنا قبل ذكورنا، للقتلة ومن يقف وراءهم بالمرصاد، لتكن أم إيهاب المقدامة وأمثالها مشاعل تنير لنا درب النضال؟

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