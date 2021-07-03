الحكيم يشيد من نينوى بدور القوات الأمنية

الموصل: شروق ماهر

ثمّن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، دور القوات الامنية والجيش في استتباب الامن في عموم محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.

واشار الحكيم، في تصريح صحفي، خلال زيارته نينوى ولقائه الحكومة المحلية بالمحافظة، الى “أهمية مدينة الموصل، مبيناً انها سميت بهذا الاسم كونها تصل الشرق بالغرب، لذلك اصبحت هدفا للارهاب والمطامع، لكنها اليوم تخلو من عناصر الارهاب من خلال تصدي قواتنا المسلحة بكافة اصنافها لاي عملية ارهابية او محاولة تسلل يريد من خلالها الارهاب اختراق الحدود العراقية”.

واضاف الحكيم، ان “العراق اعلن بعد تحرير الموصل، خلوه من التطرف والإرهاب كونها اخر معاقل عصابات داعش الارهابية”.