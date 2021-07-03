القوات الامنية تمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة في النهروان

منعت القوات الامنية كادر قناتي الحرة عراق والتغيير من تغطية تظاهرة في النهروان، مساء اليوم الجمعة.

وافاد مراسل قناة الحرة عراق احمد الرسام لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه كان في مهمة صحفية لتغطية التظاهرات التي انطلقت في منطقة النهروان للمطالبة بتحسين الخدمات، وتفاجأ بقيام عناصر من الشرطة الاتحادية بمنعه وكادر قناة التغيير من التغطية، مضيفا ان الشرطة احتجزت الصحفيين داخل ساحة التظاهر لولا تدخل المحتجين والتحدث مع القوات الامنية لتسمح لهم بالخروج من الساحة ومغادرتها.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين منع الصحفيين من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي ومخالفة دستورية.

وترفض الجمعية التصرفات التي تصدر من القوات الامنية تجاه الكوادر الصحفية اثناء اداء مهامهم بشكل متكرر.

وتطالب الجمعية وزير الداخلية بمحاسبة العناصر الامنية التي احتجزت الصحفيين وقت عملهم، والايعاز الى القوات التي تعمل بإمرته الى ضرورة احترام مبادئ الدستور التي أتاحت حرية العمل الصحفي.

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