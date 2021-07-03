الكاظمي فارس بلاجواد

يوسف رشيد الزهيري

عادة ماتكون المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة، وهنا تحديداً تبدأ أول الأخطاء التي ارتكبها السيد الكاظمي كونه لم يسع إلى استغلال الظروف السياسية والجماهيرية والمرجعية الدينية في احداث عامل التغيير السياسي الذي كان ينشده الشارع العراقي، في بداية التكليف، بعد أن عجزت القوى السياسية عن الاتفاق على بديل لحكومة عادل عبد المهدي التي أُجبِرَت على الاستقالة. فالكاظمي من خارج منظومة العمل السياسي لكنه ينتمي إلى منظومة الحكم، فهو رئيس جهاز المخابرات والقادم من عالم الصحافة ويعرف خفايا وتفاصيل عقد الصفقات والتوافقات. وقبوله بالمنصب لم يكن على أساس اشتراطاته في إدارة هذه الفترة الحرجة وإنما وفقا لاشتراطات المنظومة السياسية التي أنتجت الخراب والفوضى، وكانت تبحث عن شخصية لتنظيف وادارة الفوضى التي أسستهاوتهدئة غضب الثورة التشرينية،وليس لتصحيح عمل النظام السياسي. وعلى هذا الأساس تكرار شكوى رئيس الوزراء بأنه قد “ورث تركة ثقيلة وليس لديه كتلة سياسية في البرلمان” هو تهرب غير مقنع من المسؤولية؛ لأنه يعلم جيدا بأن التكليف لم يكن خيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وإنما هو نتاج التحالفات الهشة لزعماء الطبقة السياسية التي رغم اختلافاتها إلا أنها تتفق على تقاسم غنائم ومصالح السلطة

ان الحكومات في بلداننا مصابة بداء “العظمة الصدامية” وتعشق نفسها عندما تراها في عيون المهاويل و المداحين والمصفقين والمتملقين لها.

والنقد وتقييم الأداء الحكومي او الرئيس في العراق مِن أعقد الموضوعات التي يمكن أن يفكر بالكتابة عنها أي باحث أكاديمي أو كاتب صحفي، لأن الحكومات لا تحب من ينتقد سياساتها، وهوس السلطة يجعلها فاقدة لمعيار التمييز بين من ينتقد عملَها بدوافع سياسية وحزبية، وبين آخر يجمع هموم المواطن المغلوب على أمره والتزاماته الأخلاقية والمهنية في تقييم الواقع.

والشاهد على ذلك جلسة مجلس الوزراء العراقي في نهاية عام ٢٠٢٠ التي تحولت إلى جلسة للمديح والثناء بشخص السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما عبر عن ذلك بعض الوزراء. وقد دفع الحماس بأحدهم إلى وصف كل من ينتقد هذه الحكومة وشخص رئيس وزرائها بـ(الكذب والافتراء)! أما رئيس الوزراء في كل لقاء أو تصريح لا يتردد في انتقاده للأصوات المعترضة على سياسة الحكومة أو التي تتهمها بالضعف أو التقصير في تنفيذ مهامها ووظائفها. فتارة يصفهم بالمزايدين، أو من يحاولون “شيطنة رئيس الوزراء”.

أما التقرير الذي أعدته لجنة السياسات الاستراتيجية في مجلس النواب وصرحت به مؤخرا النائبة انعام الخزاعي حول نسبة انجاز المشروع الحكومي اعتمد في تقييم الأداء الحكومة بصورة مهنية وبالارقام والنتائج كما ان الوعود التي أطلقها الكاظمي منذ توليه المنصب ولم تنفذ، بأن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المشروع الحكومي بادنى المستويات وعلى كافة القطاعات وخصوصا ادارة ملف قطاع الكهرباء .

أمنيا لا أحد يختلف على فشل الكاظمي فشلا ذريعاً في استعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها، إذ باتت شوارع بغداد بين فترة وأخرى ساحة لاستعراضات الميليشيات والمفخخات والهجمات الارهابية، والجماعات المسلحة التي تنفذ أعمالا خارج القانون ولذلك كان تعهده في خطاب التكليف بحصر السلاح بيد الدولة مجرد أقوال من دون أفعال. أما التبريرات بشأن عجز الحكومة عن القيام بوظائفها فهي مضحكة لانها تثير السخرية أكثر من الإقناع، ومبكية كونها تعبر عن تقاعس واضح في ضياع هيبة الدولة وتخاذل الحكومة عن القيام بوظائفها في حماية المواطنين وتقديم القتلة الى المحاكم.

وما تريد حكومة الكاظمي عده منجزا اقتصاديا، ولعل الحديث عن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بات نوعا من الثرثرة أكثر من كونه يعبر عن إجراءات تصحيحية لإدارة الاقتصاد الريعي، فموازنة ٢٠٢١ لم تختلف عن سابقاتها التي كانت تعبر عن شرعنة لهدر المال العام وعن أبواب لتنمية ثروة المكاتب الاقتصادية التابعة لمافيات أحزاب السلطة، والدفاع عن رفع سعر صرف الدولار لم ينتج إلا تآكلا في مدخولات الطبقة الوسطى وارتفاعا في أعداد نسبة التضخم والفقر، ولم يعالج الأرقام الفلكية في مزاد العملة او القيام باجراءات لحماية المواطن ذو الدخل المحدود. وكذلك الحديث عن معركة استعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، لم يحقق الانتصار الذي تتفاخر به الحكومة، إذ لا تزال مافيات الاحزاب واقليم كردستان تسيطر على تلك المنافذ وما يدخل إلى ميزانية الدولة من واردات المنافذ هو بنسبة 10% فقط،

أما الحديث عن محاربة الفساد فهو يبقى شعاراً من دون أن تتم محاسبتهم او استعادة الأموال من جيوب الفاسدين والتي بلغت بالمليارات

سياسيا، اختار رئيس الوزراء سياسة الرقص مع الأفاعي، لكنها لم تمنع الدولة من التعرض إلى لدغاتها السامة، فهذه الأفاعي تجمع بين المتناقضات؛ كونها تهيمن على الدولة وتتمرد عليها! وعلى هذا الأساس أصبحت حكومة الكاظمي في تناقض واضح بين تصريحاتها ومواقفها، فهي تعترف بوجود تمردعلى الدولة من الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون، لكنها تصف الاستعراضات العسكرية التي تصول وتجول بين فترة وأخرى في شوارع بغداد من قبل جماعات اللادولة، بأنها استعراضات وقوة ” لكن بالحقيقة الهدف منها تصفية الحساب مع رئيس الوزراء”، بعد كل عملية دهم والقاء القبض على مطلقي صواريخ الكاتيوشا ضد السفارة والمصالح الاميركية .

لم تكن حكومة الكاظمي مطالبة بصناعة المعجزات ألا وهي إجراء الانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، واستعادة جزء من هيبة الدولة،وادارة شؤون وزارات الدولة ، وهذا ما يسمح به الوقت المحدد لفترة ولاية هذه الحكومة. وعلى العكس من ذلك ورطت نفسها في كثير من الملفات المعقدة التي تحتاج استراتيجيات واضحة وصريحة وتحتاج إلى نمط جديد في إدارة مؤسسات الدولة، بكل حزم وشجاعة وقوة وارادة وطنية من قبل القوى السياسية الفاعلة وتقادم في الزمن حتى تحقق نتائجها.

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