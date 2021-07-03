الكاظمي ونظيره الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحثَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الجمعة، مع نظيره الايطالي ماريو دراغي، في العاصمة الإيطالية روما، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وكذلك في مجال النفط والطاقة، في حين اكد التزام الحكومة بالعمل من اجل ترسيخ المسيحيين العراقيين في اراضيهم كجزء اساس من نسيج المجتمع.

وأعرب الكاظمي، في بيان لمكتبه، عن “تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية، والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب”، مبيناً أن “العراق يتطلع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة”.

وأوضح، أن “العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والاستفادة من تجربتها في هذا المجال”.

وأكد رئيس الوزراء، ان “العراق يرحب بدور أكبر للشركات والاستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة – تركيا) الرابط بميناء الفاو”.

ورحّب الكاظمي، “بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة والآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما”، موجهاً “دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد، ورحب دراغي، بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة” .

من جانبه، اعرب دراغي، عن “سعادته بزيارة الكاظمي الى روما ودعمهم للعراق بكل ما يحتاجه في مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات”.

في غضون ذلك، اكد الكاظمي، خلال لقائه بابا الفاتيكان فرانسيس، ان الحكومة ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان اخر، ان “الكاظمي التقى بابا الفاتيكان، وعبر عن شكره على حسن الترحاب والاستقبال، واشاد بزيارة البابا التاريخية الى العراق، وما انطوت عليه من رسائل دعم للعراق واكدت وحدة الانسانية في التطلع الى السلام والتعايش والوقوف بوجه التطرف بكل اشكاله”.

واكد الكاظمي، بحسب البيان “التزام الحكومة العراقية بالعمل من اجل ترسيخ وجود المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في اراضيهم كجزء اساس من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم الى مناطقهم الاصلية، و كذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل انشطتها الانسانية لاسيما التعليمية والصحية وتقديم كل العون المطلوب لها”.

وبين، ان “الحكومة ماضية في اعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الإرهابية، بالاضافة الى سعي الحكومة الجاد لاعمار مدينة اور نظرا لاهميتها التاريخية، ولتكون مهيأة لاستقبال الوفود المسيحية للمدينة”، مشيراً الى “اهمية اتخاذ الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور الأثرية”.

بدوره، اكد البابا فرانسيس، اهمية تعزيز جهود السلام في المنطقة، وبما يحقق ازدهار الشعوب واستقرارها”.

الى ذلك، التقى الكاظمي، رئيس وزراء دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو ارولين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل تفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور التاريخية، وجدد الكاظمي الدعوة للجنة الحوار الدائمية العليا بين العراق والفاتيكان لعقد الاجتماع الثالث لها في بغداد العام الجاري.