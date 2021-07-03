تحديات العملية السياسية والانتخابات على طاولة بارزاني وعلاوي

تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، في اربيل اليوم السبت، الآراء بشأن التحديات والتهديدات التي تواجه العملية السياسية والانتخابات في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد ان الزعيم الكوردي استقبل اليوم السبت في منتجع صلاح الدين باربيل زعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، لافتا الى ان الجانبين تباحثا بشأن المتغيرات واخر التطورات في العراق والمنطقة وسلطا الأضواء على العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة.

واضاف البيان؛ ان بارزاني وعلاوي تبادلا الاراء بشأن التحديات والتهديدات امام الانتخابات والعملية السياسية العراقية وتعايش المكونات العراقية.

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