شمول أعداد كبيرة من الأسر الفقيرة بالإعانات

تكريت: سمير عادل

سجَّلت دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسراً فقيرة في صلاح الدين تسكن مواقع الطمر والعشوائيات في قاعدة البيانات، تمهيداً لشمولها بالإعانات.

وقال مدير الرصد الميداني في الوزارة سالم تكليف الموسوي : إنَّ “وزارة العمل سبق أنْ وجَّهت بالقيام بزيارة مواقع الطمر الصحي من قبل فريق الرصد الميداني، لشمول الأسر المتواجدة هناك بالإعانات”. وبيَّن الموسوي أنَّ “أغلب هذه الأسر من الأرامل وذوي المفقودين وممن لا يتواجد من يعيلهم وأغلبهم يعملون في مواقع الطمر الصحي بحثاً عن لقمة العيش”.

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