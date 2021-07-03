كاظم الساهر يحتفل بمرور 18 عاماً على هذا الألبوم!

إحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمرور 18 عاماً على ألبومه “حافية القدمين” الذي لاقى نجاحاً كبيراً ورواجاً واسعاً لدى الجمهور منذ صدوره عام 2013 حتّى الآن، وبلغت مشاهدات أغاني الألبوم قرابة الـ100 مليون مشاهدة.

ونشر كاظم عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة الألبوم وعلّق: ” قبل 18 عاماً في مثل هذا اليوم، تم إصدار ألبوم حافية القدمين”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور مشيدين بجمال الأغاني التي يتضمنها هذا الألبوم ومدى تأثيرها عليهم، مؤكدين أنهم ما زالوا يستمتعون بسماعها حتى الآن.

يذكر أن “حافية القدمين” ضم 6 أغان مميزة هي: درب الألم، أبوس روحك، تقولين الهوا، مين إنت، حوار مع النفس، وحافية القدمين.

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