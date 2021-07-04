تعديلات «الأحوال الشخصية» تشعل الجدل مجدداً

بغداد/ رامي الصالحي

يشهد العراق سجالاً واسعاً بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي ينوي مجلس النواب تعديل فقرات منه. التعديلات المقترحة من البرلمان تثير الشارع منذ أيام الذي عبر عن رفضه للتعديلات المقترحة.

حضانة الطفل إلى الاب حسب (المادة 57)، اشعلت فتيل الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات نسائية واسعة لتعديلها بأسرع وقت قبيل التصويت على القانون في مجلس النواب.

وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

ملاحظات عديدة

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، في حديث لـ(المدى)، إن «هناك العديد من الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب»، مبيناً أن «المفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان».

وطالب الغراوي، مجلس النواب بـ «جعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسري وابعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي».

وأشار الغراوي، إلى أن «القانون الجديد سيضع مسألة حضانة الأطفال وحل النزاعات حول هذا الموضوع»، مبيناً أن «البرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية».

رفض اجتماعي

في المقابل، قالت الباحثة في منظمة المرأة والمستقبل، نهلة صبري، في حديث لـ (المدى)، إن «المادة 57 من القانون غير منصفة ولابد من اجراء تغيير عليها»، رافضة في الوقت نفسه تمرير «القانون في مجلس النواب بهذه الصيغة».

وأضافت أن «هذه الفقرة تضر بشكل كبير بالطفل»، مبينة أن «هذه الصيغة من القانون ستكون لها اضرار نفسية سواء على الأطفال وحتى على العائلات والمجتمع عموماً، فضلاً عن تسببها بأزمات قانونية مستقبلاً».

وأشارت صبري، إلى أن «القانون ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع العراقي كون فيه مضار جسيمة».

قنبلة ذرية!

وفي بيان للنائبة شبال حسن رمضان، التي وصفت فقرة في مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، بأنها «أخطر من القنبلة الذرية»، فيما بينت ان هذه الفقرة تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم.

وقالت رمضان في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للاب وسلبها من المرأة خطورتها أكثر من قنبلة ذرية تحطم المجتمع».

وتابعت، «لا نستطيع أن نحدد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرض الى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها».

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة/ 1959 على «منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)».

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