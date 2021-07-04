خبير أمني: تفجير أبراج الكهرباء وراءه داعش و”جهات” أخرى

أكد الخبير الأمني سرمد البياتي، اليوم الاحد ، ان حملة تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جزء منها يقوم بها تنظيم “داعش” الإرهابي ، فيما هناك جزء اخر تقوم به جهات اخرى بهدف التخريب لمصالح معينة.

وأوضح البياتي ان “أهالي المناطق التي استهدفت فيها أبراج نقل الطاقة الكهربائية اكدوا بان استهداف الأبراج مرتبط بمصالح معينة ولا يرتبط بتنظيم داعش الإرهابي” ، مردفاً ” والحكومة تعرف تلك الأسباب جيداً”.

وأوضح البياتي ، بان “العاصمة بغداد قد شهدت في بعض مناطقها استهداف لمحولات الطاقة الكهربائية من خلال اطلاق الرصاص عليها ويعتقد ان الهدف يتعلق بالجانب المادي لكي تبدل تلك المحولات ويتم شراء محولات جديدة”.

وكان مصدر أمني مطلع في محافظة صلاح الدين قد أكد، الأربعاء الماضي، وقوف الميليشيات خلف عمليات تفجير أبراج الطاقة التي حدثت في المحافظات المحيطة، بهدف حرمان المحافظة من التجهيز بالطاقة الكهربائية.

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