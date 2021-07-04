داعش يهاجم قريتين بعد تأخر القوات الأمنية وقادة التنظيم طلقاء لـ«عدم كفاية الادلة»

بغداد/ تميم الحسن

قتل واصاب تنظيم «داعش» 11 مدنيا في هجومين متزامنين في قريتين في شمال وغرب بغداد، فيما كان قد أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير سابق شرقي العاصمة، واستهداف ابراج الطاقة.

اعضاء في لجنة الامن في البرلمان، يؤكدون ان عناصر «داعش» يتمتعون بالحرية في المناطق التي كان يحتلها، بسبب دفع «رشاوى» لبعض المسؤولين مقابل إطلاق سراحهم.

بالمقابل يفسر مراقبون هجمات التنظيم «المباغتة والسرية» بانها ضمن تكتيك جديد لـ»داعش» بدأ يعمل به بعد خسارته الاراضي قبل نحو 4 سنوات.

ولا يعرف على وجه التحديد كم عدد مسلحي «داعش» المتبقين في العراق بعد اعلان النصر نهاية 2017.

تقديرات القيادة العسكرية تشير الى ارقام متواضعة لقتلى التنظيم خلال عمليات التحرير، وليست هناك معلومات عن البقية.

مخيم الصيادين

في مساء يوم الجمعة وأمام بحيرة حديثة في غربي الانبار، هاجم مسلحون مجموعة من الصيادين.

قتلوا واصابوا 9 بعد ملاحقتهم بالأسلحة اثناء عملية فرار طويلة، وانقذ الماء داخل السد بعض الصيادين الذين وجدوا بعد ذلك طريقهم الى المستشفى.

مسؤول سابق في حديثة، التي تبعد اكثر من 250 كم عن بغداد، يقول لـ(المدى) ان «رحلات الصيد من امام السد تصاعدت بعد التحرير ولم يسجل اي حادث».

قضاء حديثة، يكاد يكون القضاء الوحيد في الانبار ومناطق شمال وغرب بغداد التي بقت صامدة امام زحف «داعش»، ولم يستطع التنظيم اختراقها.

يضيف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «هاجم بين 4 الى 5 مسلحين الصيادين، وكانوا حينها يستعدون للمبيت في خيم صغيرة. قتلوا 4 واصابوا 5».

قفز بعض الصيادين الى داخل ماء السد لتجنب اطلاق الرصاص، ورغم ذلك تعرضوا الى اصابات، لكن استطاعوا ان يصلوا في النهاية الى المستشفيات بمساعدة القوات الامنية.

المكان الذي وقع فيه الهجوم يسمى بـ»زرجة» او «رزجة» بحسب اختلاف التسميات، وهي قرية فارغة تبعد عن مركز حديثة نحو 30 كم.

يضيف المسؤول السابق في حديثة والذي كلف مؤخرا بمهام امنية في محافظة الانبار: «الصياديون لديهم هويات تعريفية، واقرب نقطة عسكرية تبعد عنهم نحو 15 كم».

لم تصل القوات الامنية الى الصيادين الى بعد انتهاء مهمة «داعش»، وهروبه الى الصحراء الواسعة التي تتصل بمناطق راوة وبيجي، شمال تكريت.

ويتابع المسؤول في الانبار: «هذه المناطق تضيع داخلها فرق عسكرية كاملة، وتمتد الى اكثر من 120 كم».

المسؤول اكد ان هناك عمليات «تمشيط» دائمة تنفذها القوات الامنية في المناطق الصحراوية والمحاذية لسد حديثة.

لكن المكان الذي جرى فيه الهجوم، وهي قرى تابعة لناحية بروانة (15 كم عن حديثة) كان قد احتله «داعش» مرتان في عامي 2015 و2016 قبل ان تستعيده الحكومة مرة اخرى.

في آخر سيطرة على «بروانة» وقرية السكران القريبة من «زرجة»، قتلت القوات اثناء تحرير البلدة 30 مسلحا بينهم مسلحون صينيون.

الطوق الأمني

وفي حادث الجمعة، هناك تضارب فيما لو كانت هذه المنطقة «مؤمنة» ام انها خارج الاجراءات العسكرية، ومن يذهب هناك فانه «يغامر» بحياته.

المسؤول في محافظة الانبار يؤكد ان «مناطق الصيد في سد حديثة خارج الطوق الامني»، وهي نقاط التفتيش وانتشار القوات، مايعني احتمال حدوث هجوم عالية جدا.

ويتابع: «رغم ذلك يذهب الصيادون الى هناك بحثا عن الرزق، ولم تسجل سابقا مثل هكذا حوادث».

يشبه الصيد عمليات جمع «الجمة» او «الفطر»، وهو نبات فطري ينبت في المناطق البعيدة من الصحراء بعد مواسم المطر.

واستغل «داعش» في السنوات الماضية «المغامرون» الذي يجمعون النبات لبيعه، ليقتل ويخطف مقابل فدية عددا من المدنيين.

نعيم الكعود وهو عضو في لجنة الامن في البرلمان واحد ابرز شيوخ عشائر غربي الانبار، يقول لـ(المدى) ان «المنطقة التي جرى فيها الهجوم مؤمنة»، واسباب ماحدث هو «الفساد».

الكعود كان قد خاض مع ابناء عشيرته عدة عمليات مسلحة ضد «داعش» مع القوات الامنية في اثناء انتشار «داعش» وعمليات التحرير.

ويضيف: «داعش منتشر في الصحراء، كما ان البعض منهم يدخل المدينة ويمارس حياته بمنتهى الحرية».

النائب يوضح ان «بعض قيادات داعش في الانبار افرج عنها من المعتقلات لعدم كفاية الادلة».

والعبارة الاخيرة يعتبرها الكعود «تخريجة غير قانونية لاطلاق سراح المسلحين للتغطية على عمليات فساد كبيرة».

الكعود يؤكد ان «هناك رشاوى كبيرة تدفعها بعض القيادات الى مسؤولين مقابل الافراج عنهم» تحت يافطة «عدم كفاية الادلة».

«أرض التمكين»

بحسب التقديرات هناك 20 الف معتقل يشتبه بانتمائهم الى «داعش»، مقابل مقتل 1500 مسلح خلال السنوات الاربع الماضية- بحسب بيانات عسكرية- من اصل 50 الف عنصر يعتقد انهم كانوا داخل العراق.

وبعد انتهاء ما كان يسمى بـ»ارض التمكين» – بحسب مسميات داعش- وهي الاراضي التي كانت تحت سيطرته، ومقتل زعيمه ابو بكر البغدادي، بدأ التنظيم باستخدام «تكتيك جديد» يعتمد على «اللامركزية» في قرار تنفيذ هجماته.

في نفس توقيت هجوم حديثة، كان مسلحون يهاجمون قرية في جنوب كركوك، حيث اصابوا عددا من الاهالي الذين تصدوا للمسلحين.

يقول فيصل العبيدي، وهو احد سكان قرية حسن الشلال التابعة لقضاء داقوق في جنوب كركوك، ان «اقل من 10 مسلحين هاجموا القرية في مساء الجمعة، والقوات الامنية تأخرت في التدخل».

الهجوم استمر لنحو ساعة والشرطة الاتحادية وصلت متأخرة بعد ان فر المهاجمون، وأصيب 2 من السكان.

يضيف العبيدي لـ(المدى) ان «اهالي القرية خرجوا باسلحتهم الشخصية وطردوا المسلحين»، مطالبا الحكومة بـ»تسليح « ابناء القرى في ظل ما اسماها «علامات استفهام» حول موقف الشرطة وتأخرها في التدخل.

وكانت فكرة تسليح سكان المناطق النائية «السنية»، طُرحت اكثر من مرة من قبل قادة عسكريين، لكنها في النهاية تصطدم بـ»فتيو» من بعض القوى الشيعية التي تخشى تسلل السلاح الى «داعش».

بدوره يقول احمد الشريفي وهو باحث في الشأن الامني في حديث لـ(المدى) ان «داعش يدير حربا سرية» ولديه قدرة على الاختباء قبل تنفيذ الهجمات.

التنظيم كان مؤخرا قد اعلن مسؤوليته عن تفجير مدينة الصدر، الذي خلف 15 جريحا بانفجار عبوة ناسفة على الباعة نهاية الاسبوع الماضي.

كذلك اعلن «داعش» مسؤوليته عن هجمات ضد ابراج الطاقة، حيث اصاب بـ»صاروخ» محطة صلاح الدين الحرارية ما ادى الى اضرار في المنشأة الكهربائية.

الشريفي يؤكد ان تلك الهجمات يتم تنفيذها من خلال «تسلل المسلحين عبر الحدود ثم الاختباء في المدن او القرى دون ان يثيروا اي شبهات، قبل ان ينفذوا الهجوم».

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