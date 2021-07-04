فتاوى قتل لآلاف السجناء تموز 1963

رشيد الخيُّون

مثل هذا اليوم(3 تموز 1963)، كانت حركة حسن السريع ضد حكم البعث والقوميين 1963 سبباً أن تعلن السلطة تطبيق الشريعة الإسلامية بالمعتقلين الشيوعيين، وكان العدد بحدود العشرة آلاف، فطلبت فتاوى قتل واخذتها من محسن الحكيم (هذه فتوى قتل غير التي افتاها الحكيم لأحد مقلديه بتحريم الأنتماء للحزب الشيوعي، ولم تكن فتوى قتل، وكانت 1960 أما فتوى القتل الجماعي هذه فكانت في تموز 1963) ونجم الدين الواعظ مفتي بغداد في حينها، ومحمد مهدي الخالصي، واخذها منهم عبد الغني الراوي، إلا أن طه جابر العلواني، اقنع الراوي بانها فتاوى سياسية، ونصحه أن لا يذهب لتنفيذها، في نقرة السلمان ومعتقلات بغداد والمحافظات، وكان التنفيذ بعد خمس ساعات، من استشارة الراوي للعلواني(كتاب العلواني، الردة والمرتدون، مذكرات الراوي، مذكرات هاني الفكيكي(أوكار الهزيمة)، لقاء مع محسن الشيخ راضي، التفاصيل اوردناها في الأديان والمذاهب بالعراق / الجزء الثاني، وكتاب العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي، لا إسلام بلا مذاهب وطروس أُخر).

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