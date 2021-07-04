محما خليل: PKK والحشد يعرقلان خطط إعمار شنگال

أكد قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، السبت، أن حكومة إقليم كوردستان ومنظمات الأمم المتحدة وضعت خططاً جيدة لإعمار شنگال، مشيراً إلى أن حزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيات الحشد الشعبي يعرقلان تنفيذ هذه الخطط.

وقال محما خليل : «كان لدى إدارة شنگال برنامجاً متكاملاً لإعادة إعمار القضاء، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لأن لا وجود للقانون في شنگال، وإنما هناك PKK والحشد الشعبي اللذان سيطرا على القضاء ويعرقلان عودة النازحين وإعمار المنطقة، حتى يستمروا في التحكم بشنگال».

وأوضح أن «PKK والحشد يعملان بكل طاقتهما الآن لإضعاف صوت أهالي شنگال، لذا على أهالي القضاء ألا ينخدعوا بهما ويسعوا لتأمين حقوقهم لدى الحكومة الاتحادية».

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