مركز بحوث بريطاني: فصائل مسلحة تسيطر على أنشطة اقتصادية في الموصل

ترجمة/ حامد أحمد

في تقرير أعده مركز غلوبال رسك انسايتس Global Risk Insights البريطاني الدولي للبحوث والتحليلات الاقتصادية والسياسية، أشار فيه الى هيمنة فصائل مسلحة على مقدرات اقتصادية في بعض المدن داخل العراق وسوريا منها الموصل ومدن محررة أخرى مستغلين بذلك نقاط تفتيش تابعة لهم ونفوذهم في بعض الدوائر الرسمية للحصول على منافع اقتصادية غير مشروعة.

وذكر المركز البريطاني في تقريره أن لهذه الأنشطة تبعات سلبية على مستوى محلي واقليمي على نطاق واسع تؤدي بدورها الى زيادة وتفاقم التوترات الطائفية، حيث ان السكان المحليين غالبا ما يشكون فقدانهم لعقارات واملاك تابعة لهم مع سرقات وابتزازات من قبل تلك المجاميع المسلحة.

اغلب الأنشطة الاقتصادية الواضحة لهذه المجاميع المسلحة هي كثرة نقاط التفتيش المنتشرة عبر مناطق البلدين. رسوم وجبايات عالية عند نقاط تفتيش على بضائع وشحنات تعني بانه يتوجب على عراقيين وسوريين ان لا ينتظروا فقط في طوابير طويلة وبحركة بطيئة عند هذه النقاط بل يتوجب عليهم أيضا دفع نسب ابتزازية من الاموال.

ويذكر التقرير انه غالبا ما تستخدم نقاط التفتيش للهيمنة على مساحة أرضية ومناطقية وكسب شرعية وتنمية روابط مع سكان محليين. سكان محليون من اهالي الموصل عبروا عن استيائهم وشكواهم من سيطرة مجاميع وفصائل مسلحة واستحواذها على ممتلكات عقارية في المدينة. على سبيل المثال، سوق البالة، في المدينة الذي يعود للوقف السني قد تم الاستحواذ عليه من قبلهم مع اجبار المتواجدين فيه على دفع بدلات الايجار لهم.

في كلا البلدين في العراق وسوريا هناك مناطق تم تحريرها من داعش ولكن لم تُعَد الى سكانها الأصليين، حيث ان النازحين من تلك المناطق ينظر لهم بعين الشك على صلاتهم بداعش ويتم تهميشهم. في سوريا وفي مدينة موريك، على سبيل المثال التي تم تحريرها من قبل قوات النمر الخاصة السورية ما أدى الى اعمال استحواذ واسعة النطاق على قطع أراضي فيها. في احد الحالات اضطر شخص من أهل المدينة لدفع مبلغ 5,000 آلاف دولار لعضو في هذه القوة لاسترجاع قطعة أرض يملكها.

وأشار التقرير البريطاني أيضا الى ان هذه الفصائل المسلحة تقوم ببناء إمبراطوريات عقارية. ففي العراق سيطرت مجاميع على مكاتب مهمة مثل مكاتب التسجيل العقاري لغرض الحصول أملاك مربحة مهمة. وفي هذه الاثناء تزدهر في سوريا أيضا أنشطة سرقة ممتلكات عقارية وجهود إعادة الاعمار متشابكة بينما تستغل الفصائل التغييرات الديموغرافية هناك لمصالحها.

سكان محليون في جانبي الحدود بين العراق وسوريا يعانون من عدم الاستقرار بسبب تواجد هذه المجاميع المسلحة. ويخلق ذلك بشكل خاص وضعا قلقا لان المجاميع السكانية عبر الحدود العراقية السورية لها ارتباطات عشائرية وعائلية قوية، وان أي تصرفات استفزازية من قبل هذه الجماعات المسلحة قد تعطي داعش فرصة لاستغلال الوضع المتأزم لصالحه.

على امتداد الحدود العراقية السورية وخصوصا بين مدينتي القائم و البوكمال الحدوديتين، تزدهر هناك عمليات تهريب النفط والغاز والأسلحة والبضائع وتهريب البشر أيضا.

تهريب النفط يشكل النشاط الأكثر توريدا للمال وتصل معدلات التهريب الى ما يقارب من 10,000 برميل باليوم عبر الانبار الى سوريا. مع ذلك فان معدلات تهريب المخدرات من قبلهم غير معروفة بشكل دقيق.

وتشير التقارير الى انتشار تعاطي مخدرات الكريستال خلال السنوات الأخيرة في العراق. 60% من هذه المواد تأتي عبر الحدود الإيرانية مع العراق، يقوم المهربون بدفع رشاوى للعبور عبر نقاط التفتيش مع حمولات ضخمة لا يتم التدقيق فيها.

العقيد، محمد علوان، آمر وحدة مكافحة المخدرات في بغداد قال ان 10% من نفوس بغداد هم من مدمني و متعاطي مخدرات الكريستال. مشيرا الى ان البطالة بين الشباب التي وصلت الى نسبة 36% مع سنوات الحرب واليأس هي من دفعتهم نحو هذا التوجه السيئ.

وعلى الصعيد الإقليمي فان هذه الأنشطة وصلت بتأثيرها الى لبنان أيضا، وازدهرت عمليات تهريب الممنوعات فيها مع بدء الحرب الاهلية في سوريا. وعلى امتداد الحدود اللبنانية حول مدينة الحرمل يتم عندها تهريب جميع أنواع البضائع مثل الوقود والاغنام وغيرها. واستنادا لتقارير محلية فان أنشطة التهريب هذه تكلف الاقتصاد اللبناني ما يقارب من 15 مليون دولار في اليوم. والوضع يزداد سوءا في مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية حيث الصراع على المواد الغذائية.

اما تأثير هذه الأنشطة على المستوى العالمي فيكمن بما اشارت له الاستخبارات الإيطالية عندما صادرت العام الماضي 84 مليون حبة كابتاغون مخدرة قادمة من سوريا.

عن مركز غلوبال رسك إنسايتس

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