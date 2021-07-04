مسؤول بصري يوضح حقيقة الفيديو الذي يظهر تخريباً في إحدى محطات المحافظة

أوضح مسؤول في محافظة البصرة، السبت، حقيقة الفيديو الذي يظهر تخريباً في إحدى محطات الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء الامام الصادق بشمال البصرة، ياسين البطاط، في تصريح ل إن “الفيديو حقيقي وجاء بعد ان قام عدد من المواطنين بتكسير اجهزة التبريد وعدد من (جوزات) الكهرباء في داخل المحطة احتجاجا على قلة ساعات الكهرباء بالقضاء والذي ادى الى عدم توفر مياه الإسالة مما ولد غضبا لدى بعض الشباب”.

وبين أن “كوادر كهرباء البصرة اصلحت المحطة لتعود للعمل وقامت بإصلاح المتكسر من الاجهزة وقامت الدوائر بزيادة ساعات التجهيز التي وصلت الى 4 مقابل 2 قطع مما ادى الى استقرار لدى المواطنين بالقضاء حاليا”.

وأوضح البطاط أن “بعض شيوخ ووجهاء القضاء رفضوا الاعتداء على المحطة، لكن الشباب المندفع والمحتج على قلة التوليد وبسبب الحر ولد هذا الغضب”، معتبرا أن “الامر انتهى والقضاء يشهد حاليا استقرارا ملحوظا بساعات التجهيز”.

للاسف الفديو لايعمل

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