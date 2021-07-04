مسلحي PKK يهاجمون مقاتلي حزب كوردي إيراني معارض في منطقة سيدكان

أفادت معلومات حصلت عليها (باسنيوز) بشن مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK هجوماً على مقاتلي حزب كوردي إيراني معارض في منطقة سيدكان الحدودية (شمال شرق اربيل) .

الهجوم وقع يوم الثلاثاء الماضي ، حينما هاجم مسلحي الحزب الكوردي التركي ، مجموعة مقاتلين تابعين لحزب كادحي كوردستان الثوري (جماعة مهتدي) الإيراني المعارض ، والذي يتواجد مقراته في قرية دوستانة بناحية سيدكان .

وفي التفاصيل ، ان مقاتلي الحزب الكوردي الإيراني المعارض كانوا قد توجهو الى منطقة هيردني خلف جبل سقر لاجراء تدريبات ، قبل ان يتم ابلاغهم من قبل PKK بضرورة ترك المنطقة واعطوهم مهلة حتى مساء اليوم ذاته (الثلاثاء) لذلك . وعندما رفض مقاتلي حزب الكادحين الثوري الإنذار ، هاجمهم مسلحو PKK بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأفادت المعلومات ، بأن الهجوم الذي بدأ في الخامسة والنصف مساءً واستمر لنصف ساعة لم يخلف خسائر بشرية باستثناء اعطاب آلية للحزب الكوردي الإيراني المعارض الذي سحب مقاتليه من المنطقة تفادياً للصدام مع مسلحي PKK .

وكان مسلحو الحزب الكوردي التركي وفي 24 مايو/ أيار 2015 ، هاجموا مقاتلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا) في منطقة كيلشين (المنطقة ذاتها)، ما أدى الى استشهاد مقاتل من بيشمركة (حدكا) واصابة 3 آخرين.

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