مصر.. الهدف من تعيين ضابط من الجيش في كل قرية بأمر من السيسي

كشفت مصادر عن سر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين ضابط من الجيش في كل قرية.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي يهدف “لمراقبة الأعمال في القرى، عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وهدم هدر الأموال”.

وأوضحت المصادر أن “السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى، حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور”.

وكان الرئيس المصري طالب القوات المسلحة خلال مؤتمر يوم الأربعاء، بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

وقال السيسي: “بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها.. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى.. ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة”.

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