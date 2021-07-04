نواب: توجه للاتفاق على موعد الانتخابات المحلية قبل حل البرلمان

بغداد/ فراس عدنان

كشف نواب، أمس السبت، عن توجه للاتفاق على موعد الانتخابات المحلية قبل حلّ البرلمان، لافتين إلى أن مجالس المحافظات مصدرها الدستور ولا يمكن إلغاؤها، لكنهم رهنوا نجاح هذه المهمة باستمرار عقد الجلسات بنصاب كامل لإجراء عدد من التعديلات القانونية.

وقال النائب حسن خلاطي في تصريح إلى (المدى)، إن “الدستور العراقي هو مصدر مجالس المحافظات، ولا يمكن للبرلمان أن يلغيها، وأي توجه بهذا الشأن يعني أننا سنكون أمام مخالفة دستورية”.

وأضاف خلاطي، أن “التوجه الحالي نحو تعديل قانون الانتخابات المحلية؛ لضمان عودة مجالس المحافظات وممارسة دورها الرقابي لاسيما مع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية وتراجع مستوى الخدمات”.

وأشار، إلى أن “نجاح البرلمان الحالي في تمرير التعديل مرهون بعقد جلسات منتظمة وبنصاب مكتمل، قبل الانتخابات”.

وشدد خلاطي، على أن “الكتل السياسية اتفقت على ضرورة أن يستأنف البرلمان جلساته، وقد لاحظنا حضوراً يكمل النصاب لجلستين متتاليتين وهذا يعطي انطباعاً ايجابياً بإمكانية تمرير العديد من القوانين”.

ويواصل، أن “قانون الانتخابات لمجالس المحافظات ليس من القوانين التي عليها خلافات كبيرة، إنما مجرد تباين في وجهات النظر يمكن تسويتها خلال مدة قياسية”.

مضى خلاطي، إلى أن “إجراء الانتخابات المحلية هو إكمال لمؤسسات النظام الديمقراطي في العراق من خلال إيجاد جهات رقابية على عمل الإدارات المحلية في المحافظات”.

من جانبه، ذكر النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح إلى (المدى) أن “ما صدر عن البرلمان بالتزامن مع تظاهرات تشرين هو إنهاء عمل مجالس المحافظات وليس إلغاءها، كما يتصور للبعض”.

وأضاف الدوبرداني، أن “الموقف النيابي تأيّد بقرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا الذي تضمن ضرورة أن تمتد دورة المجالس المحلية إلى أربع سنوات فقط”.

ونوّه، إلى أن “المادة 122 من الدستور حددت آلية عمل مجالس المحافظات، وكيفية انتخاب أعضائها من سكان المحافظة حصراً”.

ولفت الدوبرداني، إلى أن “الانتخابات المحلية كان من المفترض أن تجرى في الأول من نيسان 2020، بعد أن انجزنا التعديلات جميعها على القانون النافذ، لكن بسبب الضغط الجماهيري أصدرنا تعديلاً جديداً يتضمن إنهاء عملها”.

وأكد، أن “عمل المحافظات يأتي في الوقت الحالي تحت إشراف نوابها ومتابعاتهم، لغاية إجراء الانتخابات المحلية التي نعمل حالياً على التهيئة لها، بعد استئناف عمل البرلمان مجدّداً”.

وانتهى الدوبرداني، إلى أن “تحديد موعد جديد للانتخابات ينبغي ان يحصل معه تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وأيضاً قانون انتخابات تلك المجالس المحلية، وهذا جهد سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر قراراً تحت ضغط التظاهرات بحل نفسه قبل ثلاثة أيام من الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الأول من العام الحالي.

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