وزارة الهجرة تعلن عن عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة طوعيا  من مخيمات شرق نينوى الى مناطقها الاصلية

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر شرقي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ‏ ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا لمناطقهم الاصلية و اغلاق ملف النزوح .

‏ ‏وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير انه ” بتوجية من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر(٦٠ كم شرق الموصل) الى مناطقهم في (حي الميثاق , حي القدس , بادوش , النهروان , زمار , الحضر , حي الزهراء , الانصار , وادي حجر , الشرقاط , العبور , الهرماتز , تل عفر , الاربجية , باب لكش , تل الرمان , المامون , الإصلاح الزراعي , قرية البوير , قرية ام حجرة , القدس والحميدات ) التابعة لمحافظة نينوى “.

و اشار جهاكير أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومات المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم “.

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