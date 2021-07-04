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وزارة الهجرة تعلن عن عودة دفعة جديدة من الاسر النازحة طوعيا  من مخيمات شرق نينوى الى مناطقها الاصلية

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 اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة ( 296 ) نازحا  من مخيمات محور الخازر شرقي الموصل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى ‏ ، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا لمناطقهم الاصلية و اغلاق ملف النزوح .

  ‏  ‏وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير انه ” بتوجية من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو  (296 ) نازحا من مخيمات محور الخازر(٦٠ كم شرق الموصل)  الى مناطقهم في (حي الميثاق , حي القدس , بادوش , النهروان , زمار , الحضر , حي الزهراء , الانصار , وادي حجر , الشرقاط , العبور , الهرماتز , تل عفر , الاربجية , باب لكش , تل الرمان ,  المامون , الإصلاح الزراعي , قرية البوير , قرية ام حجرة , القدس والحميدات ) التابعة لمحافظة نينوى “.

 و اشار جهاكير  أن ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع  القوات الامنية و الحكومات المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم  “.

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