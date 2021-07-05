الأمم المتحدة: أكثر من 80 ألف طفلٍ عائدٍ من النزوح حُرم من المدرسة

ترجمة / حامد أحمد

في اول تقرير رصد شامل عن الاوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية والصحية والتربوية لعوائل نازحين وعائدين في مختلف مناطق العراق للفترة ما بين كانون الثاني الى أيار من هذا العام، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق OCHA بان العدد الكلي للنازحين انخفض ما بين نهاية كانون الأول 2020 و نهاية نيسان 2021 بحدود 25،000 الف شخص مع زيادة عدد العائدين بحدود 35,000 شخص.

وأشار المكتب الى ان افتقار عوائل نازحة لوثائق رسمية عن أطفال لهم ولدوا خلال ظروف المعارك ضد داعش تسبب بحرمان دخول 80,000 الف طفل للمدرسة، وان عبوات ناسفة والغام تسببت خلال الخمسة اشهر الأولى من هذا العام بمقتل وجرح 104 أشخاص بينهم 34 طفلا وذلك في مناطق مختلفة من العراق.

وفيما يتعلق بوضع النازحين والمخيمات أشار التقرير الى انه يوجد حاليا 27 مخيما ما تزال مفتوحة مقارنة بـ67 مخيما كانت مفتوحة قبل سنة خلال شهر أيار من عام 2020، وكان احدث آخر اغلاق لمخيم خلال فترة اعداد هذا التقرير هو مخيم السلامية في محافظة نينوى. ونتجت عن إجراءات الاغلاق المفاجئ للمخيمات تصاعد بأعداد العائدين من النازحين طوال النصف الثاني من عام 2020 رغم انه ليس كل العائدين عاشوا وضعا مستقرا حيث شهدت الفترة نفسها عودة نزوح عكسي، وبينما استمر الناس بالرجوع لمناطق سكناهم الاصلية فان حركة العودة بدأت تتباطأ.

ونبه التقرير الى انه بشكل عام فان العديد من العوامل المساهمة للاحتياجات الإنسانية لها علاقة في خطوات التقدم لإيجاد حلول دائمية للمجتمعات النازحة، ولهذا السبب فانه يتطلب الامر تدخلات من اطراف أخرى على المدى المتوسط والبعيد بضمنهم الحكومة، وكذلك عاملين في مجال التنمية والحلول المستدامة.

وبخصوص جانب الوضع التربوي بالنسبة لأطفال العوائل النازحة خلال العام 2021، أشار التقرير الى ازدياد حالة عدم تمكن أطفال غادروا معسكرات النزوح من دخول مدارس بسبب افتقارهم لوثائق رسمية مدنية تثبت هوياتهم. وذكر التقرير بان معوقات سياسية وإدارية عرقلت أطفالا ولدوا تحت حكم داعش او نزحوا من مناطق احتلها داعش من الحصول على وثائق تسجيل ولادتهم. وتسبب ذلك بحرمان اكثر من 80,000 طفل، ولدوا تحت ظروف الحرب، من حق الحصول على تعليم رسمي. وان اغلاق المخيمات زاد من هذا الوضع سوءا، حيث ان كثيرا من الأطفال الذين كانوا بمدارس في المخيمات لم يحصلوا على الشهادات الضرورية قبل مغادرتهم المفاجئة للمخيمات خلال النصف الثاني من عام 2020، وبالتالي عرقل ذلك تسجيلهم في مناطق نزوحهم الجديدة او مناطق سكناهم الاصلية.

وما يتعلق بجانب الوضع المعيشي الطارئ للنازحين والعائدين فانه على الرغم من ان دخل العوائل تحسن بشكل عام خلال العام 2021 مقارنة بعام 2020 بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فايروس كوفيد -19، فان معدل الدخل وحصول المعيشة ما يزال واطئا بالنسبة لقسم من الأشخاص المتضررين الذين هم بحاجة لمساعدة وبمعدات متفاوتة على مستوى مناطق واحياء. الاستطلاعات الموجودة تشير الى وجود علاقة بين البطالة وتدني مستوى التعليم والافتقار للمهارات للتمكن من دخول سوق العمل.

على سبيل المثال، كشفت تخمينات أجريت في احدى مناطق الفلوجة في محافظة الانبار ان 22% من العوائل العائدة التي يبلغ عددها 111 عائلة قالوا ان دخلهم الشهري اقل من 110,000 آلاف دينار فقط ، وان 29% منهم فقط لديه وظيفة رسمية. ووجدت استطلاعات أخرى انه في مناطق معينة مثل طوزخورماتو في صلاح الدين والحويجة في كركوك، فان عوائل تلجأ الى بيع ممتلكاتها لسد نقص دخلها الناجم عن البطالة وعدم توفر فرص عمل، او ارسال أطفالهم للعمل لسد احتياجات العائلة، ومما يؤدي ذلك الى تخلف الأطفال عن المدرسة. بالإضافة الى ذلك فان أربع عوائل من بين خمس في الحويجة تم اجراء مقابلات معهم ذكروا بأنهم يقترضون أموالا لسد احتياجاتهم الأساسية وان ثلثهم يشترون مواد غذائية من محلات بالدفع الآجل. وأشار نازحون في منطقة خانقين في ديالى الى ان دخلهم السنوي انخفض بنسبة 50 الى 65% خلال الأشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بالسنة التي قبلها.

اما ما يتعلق بحماية النازحين العائدين من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة في مناطق كان يسيطر عليها داعش سابقا، فقد أوضح التقرير انه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 الممتدة من كانون الثاني الى أيار تم تسجيل 50 حادث انفجار لعبوات ومخلفات حربية وثقها مكتب حقوق الانسان في العراق نجم عنها مقتل 40 شخصا وجرح 64 آخرين. وجاء في تقرير اليونيسيف انه خلال الربع الأول من عام 2021 قتل وتعوق ما لا يقل عن 34 طفلا جراء انفجارات لمخلفات حربية حدثت في محافظات ديالى ونينوى والانبار وصلاح الدين والبصرة والمثنى، منهم 16 قتيلا و18 معوقا بترت أطرافهم.

ولفت التقرير الى ان تلوث المناطق بالمتفجرات التي كان يحتلها داعش سابقا يجعلها تُعتبر مناطق معقدة لاحتوائها على عبوات ناسفة ومخلفات حربية منتشرة في مناطق سكنية ومراكز مدنية واراضي زراعية. ورغم الجهود التي تبذلها منظمات إنسانية دولية في تنظيف هذه المناطق من المتفجرات، فانه ما تزال هناك مناطق ملوثة حيث تفتقر لجهود إزالة الألغام وذلك لقلة التمويلات او بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في تلك المناطق.

عن مكتب OCHA التابع للأمم المتحدة

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