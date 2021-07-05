التحالف ينفي صحة التقارير حول تعرض القوات الأميركية لهجوم بالصواريخ

نفى المتحدث باسم عملية “العزم الصلب” التابعة للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، واين ماروتو، صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي، الأحد، وفق ما جاء في تغريدة له.

وقال ماروتو في تغريدته: “لا صحة في التقارير التي تفيد بأن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي اليوم”.

ونقلت مواقع عدة، من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات دوت في “حقل العمر” النفطي، أكبر قاعدة للتحالف في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن “الحقل”، انطلقت من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.

وأكد المتحدث باسم التحالف، قبل أيام، تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي من دون أن يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية، مشيرا إلى إصابة عنصر في القوات المعادية عندما ردت القوات الأميركية على مواقع إطلاق الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها شنت غارات على مواقع ميليشيات مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية، قبل نحو أسبوع “ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق”.

وقالت الوزارة إن الجيش استهدف “مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق”.