الحشد: ثلاثة حلول لعودة المفسوخة عقودهم

اقترحت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، ثلاثة حلول لعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي مؤسساتها، مؤكدة ان حل هذه القضية بيد وزارة المالية، لكونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة .

وذكرت المديرية في بيان: “نود أن نبين للمفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بعض الحقائق وأيضا رد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك، وهي في اغلبها غير دقيقة مطلقا، مبينة عدم صحة “ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم أن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية”.

واكدت مالية الحشد عدم ورود أي كتاب من وزارة المالية أو غيرها بخصوص طلب جداول أو غير ذلك حتى الآن، مشيرة الى انها ارسلت جداول الموازنات يوم 22 / 6 / 2021 وهذا (إجراء شهري) لصرف الرواتب .

واوضحت ان هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها لكونها أمورا خاصة بوزارة المالية حصرا، كاشفة عن إرسال كتاب من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عليه .

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