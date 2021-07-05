المفوضية تلغي الرقم 56 من تسلسل المرشحين

اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاستبعاد والغاء الرقم 56 من التسلسلات الممنوحة للمرشحين للانتخابات المقبلة في تشرين الأول.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مجلس المفوضين رفع كتاباً إلى لجنة شؤون المرشحين بأن الرقم 56 قد يؤثر على حظوظ بعض المرشحين وبالتالي يجب إلغاؤه”.

وأوضحت أن “الإلغاء جاء لسببين ارتباط رقم 56 بالرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والخاصة بالنصب والاحتيال، والثاني احتمالية تأثيره على الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح وآراء الناخبين”.

ويتداول الشارع العراقي مزحة تتعلق بالرقمين 56 المتعلقين بالمادة القانونية لتهمة النصب والاحتيال، حيث يختصر العراقيون وصف المحتالين والنصابين في الأسواق أو الشارع العراقي بإطلاق تسمية “56” على هؤلاء الأشخاص.

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