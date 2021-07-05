الوباء في العراق.. الموجة الثالثة تتمكن من محافظتين

يبدو أن الموجة الثالثة من وباء كورونا، التي حذرت منها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، قد اقتحمت أجواء العراق على عجالة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس بين العراقيين، بحسب الاحصائيات الرسمية اليومية، إلا أن وزارة الصحة أو خلية الازمة، لم تعلنا عن أي إجراءات للإغلاق او فرض مزيد من القيود.

ذي قار أعلى الإصابات

وكشف مصدر مطلع في دائرة صحة محافظة ذي قار، أمس الاحد، عن تسجيل المحافظة اليوم لأعلى معدل اصابات يومية منذ ظهور الوباء.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، تابعتها (المدى) ان “المحافظة سجلت اليوم (أمس) 801 اصابة جديدة بفايروس كورونا حسب نتائج التحليلات المختبرية”، مشيرا الى ان هذا الرقم من الاصابات يعد الاعلى منذ ظهور وباء فايروس كورونا ولغاية اليوم (أمس).

كما تصدرت المحافظة للمرة الثانية خلال اسبوع، محافظات العراق باعداد وفيات فايروس كورونا، متقدمة بذلك على 15 محافظة.

ووفقا للموقف الوبائي المعلن عن وزارة الصحة العراقية، فان محافظة ذي قار سجلت 7 وفيات بفايروس كورونا، متصدرة بذلك جميع مديريات الصحة في عموم العراق.

وتشير التقارير الى انه بهذا العدد فقد تقدمت ذي قار على كل من محافظات السليمانية وكركوك والبصرة التي سجلت كل واحدة من هذه المحافظات 4 وفيات بالاضافة الى بغداد الرصافة واربيل التي سجلت 3 حالات وفاة.

واشارت المصادر الى ان هذا العدد جاء لعدة اسباب منها عدم التزام المواطنين بطرق الوقاية وعودة المناسبات.

بابل تستنجد

من جهته، وجه محافظ بابل حسين منديل السرياوي، أمس الاحد، نداءً عاجلا الى المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية، لامتلاء ردهات المستشفيات بالمصابين بوباء كورونا في المحافظة.

وقال السرياوي في بيان إن “الموجة الثالثة من وباء كورونا قادمة، إذ تم تسجيل ارتفاع بنسبة الإصابات في بلدنا ومحافظتنا خاصة”.

وأضاف أن “الردهات الوبائية في مستشفياتنا قد امتلأت بالمصابين، ولا نجد اية استجابة من المواطنين في الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية”، داعيا “المواطنين في بابل إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، والتوجه إلى المراكز الصحية لأخذ اللقاح الخاص بكورونا”.

وبين أن ذلك الاجراء ضروري “حتى لا نضطر الى اتخاذ قرارات قد تتسبب بتعطل الحياة والعودة إلى إجراءات الحظر الشامل”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن “الكوادر الصحية سجلت 6264 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تماثل 5158 مصاباً إلى الشفاء، وقابلت ذلك وفاة 35 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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