“اليويفا” يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن مفاجأة سارة لهداف منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، رغم خروج منتخب بلاده مبكرا من “يورو 2020”.

وودع المنتخب البرتغالي منافسات النسخة الـ16 من كأس الأمم الأوروبية، من دور الـ16 على يد بلجيكا، بعد الخسارة 0-1.

ولكن ورغم انتهاء مباريات دور الثمانية للبطولة القارية، إلا أن رونالدو ما زال يحتفظ حتى الآن بصدارة جدول ترتيب هدافي “يورو 2020” برصيد 5 أهداف.

وشهدت مباراة الدنمارك ضد التشيك، تسجيل مهاجم الأخير باتريك تشيك هدفا خلال خسارة منتخب بلاده 1-2، ليتساوى مع رونالدو في صدارة الهدافين.

ولكن “اليويفا”، أكد عبر موقعه الرسمي، استمرار تربع رونالدو على صدارة هدافي “يورو 2020” حتى الآن، رغم تساويه في عدد الأهداف مع تشيك.

وبرر “اليويفا” ذلك، بأن “الدون” أسهم بتمريرة حاسمة واحدة بجانب الخماسية، عكس تشيك الذي اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط دون صناعة أي هدف.

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