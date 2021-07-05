بحوزته 3 كغم كريستال .. الاطاحة بتاجر كبير للمخدرات في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة المخدرات شرقي العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة في بيان ، إنه “تمكنت مُديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على متهم بتجارة وترويج المخدرات في سيطرة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد”.

وأضافت، “وضبط بحوزة المتهم 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وقنبلة يدوية، ومسدس، مع ميزان إلكتروني، ومبالغ مالية كبيرة، ودراجة نارية”.

وتابع، “وتم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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